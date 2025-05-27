「巨型蜘蛛爬進駕駛座」11秒片爆紅　男1反應被讚：我早翻車了

▲蜘蛛闖進車上片段爆紅。（圖／翻攝自TikTok／russkileon）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子在網路上分享，他坐駕駛座上正在開車時，一隻超巨大蜘蛛突然闖進車內，還緩緩朝他的方向移動，然而他卻能保持冷靜繼續開車，11秒影片爆紅。

男子在TikTok上分享，開車時車內突然闖入不速之客。影片中可看到，一隻巨型蜘蛛突然出現在擋風玻璃上，還不斷朝男駕駛的方向靠近，差點要掉到方向盤上，然而男駕駛的反應卻非常淡定，不但沒有停車，還能繼續保持笑容。

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短短11秒的影片曝光後在網路上爆紅，獲得1千多萬點閱，許多網友留言，「要是我早就翻車3次了」、「為什麼他能夠這麼冷靜」、「我明明不在那輛車上，但我很害怕」、「我永遠不會去澳洲」。

有網友指出，影片中的蜘蛛雖然看起來嚇人，但其實是無毒的獵人蛛(Huntsman Spider)，「那應該是獵人蜘蛛，這種蜘蛛通常只吃蟲子」、「獵人蛛通常不會咬人，而且沒有毒性」。