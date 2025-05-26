不想再當朝九晚五上班族！29歲男辭掉工作　帶寵物貓環遊世界

▲男子辭掉工作，帶寵物貓環遊世界。（圖／翻攝自Instagram／sailing_with_phoenix）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州一名29歲男子被診斷出可能癱瘓後，他決定辭掉朝九晚五的工作，帶著所有積蓄與寵物貓環遊世界，將旅程分享在網路上意外爆紅，獲得200多萬粉絲支持。

原本在輪胎公司上班的男子奧利弗(Oliver Widger)，4年前被診斷罹患Klippel-Feil症候群，這是一種讓患者可能有癱瘓風險的綜合症，讓他毅然決然離開穩定的管理職工作，負債買了一艘帆船，自己看影片自學開船技巧，帶著寵物貓菲尼克斯(Phoenix)一起踏上旅程。

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奧利弗表示，菲尼克斯是他7年前在一個被丟棄的垃圾紙箱中撿到的小貓，後來一直陪伴在身邊。

▲男子抵達夏威夷，受到熱烈歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

奧利弗開始在TikTok與Instagram上分享他的故事，獲得200多萬粉絲支持，他接受媒體採訪時表示，「因為這個世界糟透了，我想我不是世界上唯一一個這樣認為工作的人，你可能年薪15萬美元（約台幣449萬元），仍然覺得自己只能糊口」，認為自己之所以會爆紅，是因為世界上很多人有著和他一樣想法，大家才會被他吸引。

奧利弗4月底開始帶著寵物貓菲尼克斯開始前往夏威夷，歷經24天的航程，本月24日順利抵達夏威夷，一到當地立即獲得一票粉絲歡呼迎接。

奧利弗表示，面對這麼多媒體和人群，讓他覺得很緊張，有種很不真實的感覺，「我覺得我需要抓著什麼東西，才不會跌倒」，計畫下次可能會前往法屬玻里尼西亞(French Polynesia)旅行。