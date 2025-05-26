路上肌肉袋鼠突然揮拳攻擊　男被擊倒「壓頭到水中」差點淹死

▲男走在路上，莫名被袋鼠攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子在社區中無端遭到一隻肌肉發達的袋鼠攻擊，2人展開搏鬥一段時間，男子試圖逃跑時，袋鼠竟然把他擊倒在地，試圖把他的頭壓入水中淹死。

事件發生在新南威爾斯州麥覺理港市(Port Macquarie)，該市近來遭到洪水侵襲，路上到處仍是積水，然而居住在當地的男子詹姆斯(Don James)表示，他23日早上在社區中莫名遭到袋鼠攻擊。

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詹姆斯表示，當時他行走在路上，突然遭到一隻袋鼠攻擊，他原本試圖與袋鼠對抗，可是被肌肉發達的袋鼠擊倒，袋鼠還把他的頭壓入水中試圖淹死，「我只記得自己在水下，又踢又叫，不停在掙扎」。

目擊者利斯(Kristy Lees)表示，她和丈夫開車經過時，目睹袋鼠攻擊詹姆斯的畫面，「他們簡直就像在比拳擊比賽，我從後照鏡中看到他們正在朝彼此揮拳」，後來看到袋鼠壓住詹姆斯，她和丈夫立即下車幫忙，成功把袋鼠嚇跑。

詹姆斯表示，當他人被袋鼠壓在水中時，真的感覺非常痛苦，一年前在海中也遇到大白鯊攻擊，「我感覺這些動物想殺了我」。動物專家表示，當袋鼠感覺生存環境受到威脅時，會因為防衛本能將小動物淹死，袋鼠可能是因為出於對洪水的恐懼才會發動攻擊。