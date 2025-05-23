差點遭5郊狼分屍！浪浪「搏鬥45分鐘」奇蹟存活　獲好心人收養

▲勇敢擊退郊狼的流浪犬，傳出好消息。（圖／翻攝自YouTube／OC Animal Care）

記者李振慧／綜合報導

美國加州布雷亞市(Brea)一戶人家監視器拍到，一隻流浪犬在社區遭到5隻郊狼圍攻，只見飢餓的郊狼群虎視眈眈想要把狗狗分屍，然而狗狗卻為了自己的生存勇敢對戰，雙方搏鬥45分鐘後，狗狗成功把郊狼群嚇退，目前已被收容所安置。

這起郊狼群攻擊流浪犬的事件，6日凌晨發生在布雷亞市當地一處社區，身為德國牧羊犬與拉布拉多混血的1歲流浪犬杜克(Duke)，凌晨在社區遊蕩時，獨自對戰5隻郊狼長達45分鐘，畫面在網路上流傳。

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WATCH: Dog fights off 5 coyotes in Brea, California pic.twitter.com/v3GyCMybRC — Breaking911 (@Breaking911) May 22, 2025

畫面中可看到，5隻郊狼同時朝杜克逼近，並且包圍著牠發動攻擊，然而杜克卻臨危不亂，勇敢反抗著郊狼攻擊，即使牠的耳朵和身體遭到郊狼狠咬，仍不退卻，奮戰的模樣令人心疼。

女屋主梅莉莎(Melissa Shatynski)查看監視器畫面發現事件，2天後在家附近找到了受傷的杜克，送到動物救援中心Orange County Animal Care安置。

收容所人員表示，杜克是一隻害羞但是很友善的男孩，喜歡和其他狗狗一起玩耍、與飼養員互動，身為德國牧羊犬與拉布拉多混血的牠，是一隻健康、快樂的狗狗，也是優秀護衛犬，期待能遇到好主人帶牠回家。最新消息傳出，杜克已經順利獲得收養。