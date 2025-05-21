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2個月大熊寶寶被熊媽拋棄　工作人員穿「特製熊偶裝」餵食照顧

2個月大熊寶寶被熊媽拋棄　工作人員「穿特製熊偶裝」餵食照顧。（圖／翻攝自Facebook／San Diego Humane Society）

▲工作人員穿熊偶裝照顧小熊。（圖／翻攝自Facebook／San Diego Humane Society）

記者李振慧／綜合報導

美國加州當地國家森林內，發現一隻遭到遺棄的2個月大小熊，由於工作人員發現小熊時，小熊嚴重營養不良、附近也沒有熊媽媽的蹤跡，所以帶回機構照顧，工作人員為了幫助小熊適應環境，竟然穿上熊偶裝進行餵養。

這隻可憐小熊上月於南加州洛斯帕德里斯國家森林(Los Padres National Forest)中被露營者發現，加州魚類與野生動物部門生物學家雖然試圖幫助小熊回到野外環境、與熊媽媽團圓，卻一直遲遲不見熊媽媽的蹤影。

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工作人員懷疑小熊是遭到熊媽媽遺棄，後來送到San Diego Humane Society旗下野外動物收容中心安置。收容所人員表示，小熊被送到機構時非常虛弱，體重過輕，情況非常危急，多虧工作人員全天候辛勤的照顧下，如今已經穩定，表現也變得活躍。

從收容所分享的影片中可看到，由於小熊只有2個月大，是收容中心有史以來收過最小的熊，工作人員為了讓牠願意進食，竟然特別穿上熊偶裝，模仿熊媽媽的行為，防止牠與人類的接觸太多，期待未來等到小熊能夠獨立生存時，還是能回到大自然中生活。

關鍵字： 小熊加州San Diego Humane Society北美要聞

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