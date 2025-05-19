虎斑貓突暴走逃出獸醫診所　「步行4.8公里」一周後奇蹟回家





▲貓咪看獸醫時突然逃跑。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一隻虎斑貓在獸醫診所進行絕育手術，沒想到麻藥未退的牠，突然暴走逃出獸醫診所從此失去蹤跡。貓咪失蹤後1周，正當主人擔心可能永遠再也找不回愛貓時，沒想到貓貓出現在家中，在幾天內步行距離長達3英里（約4.8公里）。

居住在佛州萊克蘭(Lakeland)的男子巴布(Bob Beasock)表示，當他帶著所養的寵物貓喬治(George)去獸醫接受手術時，原本只是一項普通的行程，沒想到喬治卻趁機逃脫，展開了屬於牠自己的壯遊。

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巴布表示，喬治當時剛接受完絕育手術，麻藥還沒有完全退，然而牠卻設法逃出籠子，還翻出獸醫診所圍牆，最後跑進樹林中。

正當一家人擔心可能無法找到喬治時，一周後意外發現喬治已經回到家中，蜷曲在車庫中牠最喜歡的椅子上，「牠看起來很像剛完成了一場大冒險，比之前稍微瘦了一點，感覺很餓」。

巴布表示，住家距離獸醫診所，約有3英里的距離，「喬治一路必須經過2、3個街區，繞過幾個湖泊，穿越5到6條街道，如果我是牠的話，我會直接叫一輛Uber，可是喬治不可能這樣做」，非常驚喜喬治能找到路回家。

貓咪專家魯斯瓦迪(Joey Lusvardi)認為，喬治能夠自行找到路回家除了貓咪本能，依靠氣味、視覺符號辨識找路，其中還有對主人的愛，「與普遍的認知相反，其實貓咪非常依戀主人，所以他們會想要找到回家的路」。