女愛心照顧流浪貓　幾個月後「貓媽突帶5寶報恩」驚喜全收編

▲女照顧流浪貓，驚喜獲得5寶寶。（圖／翻攝自TikTok／lady.yappington）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女網友時常會在街上幫忙餵養流浪貓，沒想到餵養一段時間後，某天貓媽媽突然帶著5隻小奶貓出現，似乎是信任她是個好人，所以願意把自己的孩子介紹給她，溫馨影片被分享在網路上。

女網友@lady.yappington在TikTok上分享影片，影片中可看到，她平時都會在街上餵養流浪貓Toady，沒想到幾個月後，發現Toady突然當了媽媽，生下5隻可愛小貓。

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女網友在影片中表示，「我餵了這隻流浪貓幾個月了，結果牠懷孕了，今天牠終於帶著寶寶來見我，看看牠們，多可愛啊」。5隻小貓開心地四處探索環境，當女網友伸出手摸摸時也完全沒有反抗，而貓媽媽在一旁，也對女網友十分放心的樣子。

可愛影片曝光後獲得30多萬點閱，許多網友希望女子能把這些小貓都帶回家照顧，在其他影片中可看到，女子把貓媽媽和小貓們安置在一個車庫中，並且帶去看過獸醫與驅蟲，小貓們都十分健康。