嫌狗叫聲太吵！男把吉娃娃「塞烤箱烤死」　警震怒：應加重懲罰

▲男子把吉娃娃用烤箱烤死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名男子被控將吉娃娃放進烤箱中活活烤死，鄰居當時聽到屋內傳來叫聲所以報案，結果警方抵達現場時，在車道上發現一隻已經被烤焦的吉娃娃屍體，依虐待動物罪將男子逮捕。

事件19日發生在阿拉巴馬州阿特莫爾市(Atmore)，警方接到報案，前往44歲男子威廉森(James Williamson)家中，抵達現場時，聽到屋內傳來尖叫聲，後來在車道上找到吉娃娃屍體。

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James Williamson, 44, from Atmore, Alabama was booked and charged with aggravated animal cruelty after he allegedly “placed a dog in an oven” after getting into an argument with a family member over the puppy’s barking. A deceased Chihuahua puppy was found in the driveway.????????&???? pic.twitter.com/f1ZQjfZD7J — Sumner (@renmusb1) May 23, 2025

警方調查發現，威廉森因為嫌吉娃娃太吵，便威脅一名家人，如果不讓吉娃娃停止叫聲的話，就會把狗關進烤箱中弄死。

威廉森不但把吉娃娃放進烤箱中，還用一張椅子抵住烤箱的門，讓吉娃娃絕對沒有辦法從烤箱中逃脫。

殘忍案件讓警官麥克曼(Darrell McMann)表示，「當我到達那時，我幾乎說不出話來，我只是站在那裡，看著那隻狗，努力讓自己鎮定下來」，因為他自己也有養吉娃娃，所以這起案件讓他特別難受，希望法律能加重懲罰虐待動物的人。

威廉森被控虐待動物的重罪，保釋金為15,000美元（約台幣44萬元），若是罪名成立，他未來將被禁止再飼養寵物。