嫌狗叫聲太吵！男把吉娃娃「塞烤箱烤死」　警震怒：應加重懲罰

▲男子把吉娃娃用烤箱烤死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國阿拉巴馬州一名男子被控將吉娃娃放進烤箱中活活烤死,鄰居當時聽到屋內傳來叫聲所以報案,結果警方抵達現場時,在車道上發現一隻已經被烤焦的吉娃娃屍體,依虐待動物罪將男子逮捕。

事件19日發生在阿拉巴馬州阿特莫爾市(Atmore),警方接到報案,前往44歲男子威廉森(James Williamson)家中,抵達現場時,聽到屋內傳來尖叫聲,後來在車道上找到吉娃娃屍體。

James Williamson, 44, from Atmore, Alabama was booked and charged with aggravated animal cruelty after he allegedly “placed a dog in an oven” after getting into an argument with a family member over the puppy’s barking. A deceased Chihuahua puppy was found in the driveway.????????&???? pic.twitter.com/f1ZQjfZD7J