黑狗「帥帥」待收容所近7年　「黝黑等到斑白」終於找到幸福

▲帥帥民國107年進入新店動物之家。（圖／新北市動保處提供）



記者李依融／綜合報導

新店動物之家黑色米克斯「帥帥」等家將近7年，終於找到疼愛牠的主人回家了！這個消息讓志工們既感動又替牠開心，希望帥帥以後一定要過得超級幸福。

帥帥民國107年進入新店動物之家，當時牠很緊張對陌生環境感到不安，但是在志工與動保員的照料與互動下，帥帥願意重新相信人類，會主動撒嬌親近人，非常喜歡討摸摸。多年來帥帥參加過很多次送養會，親人的性格也吸引許多民眾與牠互動，然而體型偏大的米克斯送養往往不易，帥帥一次又一次地錯過幸福，在動物之家待了6年8個月，毛色也從黝黑等到斑白。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲帥帥等家近7年，從毛色黝黑等到斑白。（圖／新北市動保處提供）



帥帥的幸福總算在今年到來，一位民眾參與送養會跟帥帥互動後，就一直對親人的帥帥念念不忘，回家後上臉書搜尋有關帥帥的貼文，最後下定決心帶帥帥回家。得知已屆中年的帥帥找到溫暖的家，志工與工作人員都感動不已，在送牠回家這天特地幫牠洗澡洗得黑金發亮，送上最多的祝福。

▲帥帥多次參與送養會，性格很好很親人，卻總是未能送養成功。（圖／新北市動保處提供）



新北市動保處表示，帥帥為久居動物之家的犬貓，與年老、殘疾犬貓皆符合「新北市動物之家犬貓回春雙響炮計畫」資格，享有終身免費醫療諮詢、定期健檢、寵物飼料用品及疫苗注射等服務，針對不易認養的高齡或長期收容犬貓，額外贈送免費飼料、心絲蟲預防藥、輔具及犬隻訓練課程等福利。

此外，今年動保處推出「認養萬金禮」，認養毛寶貝的民眾可獲寵物智慧照護存摺，享有健康數據雲端管理、合作動物醫院免掛號費等優惠，認養老殘疾犬隻還能獲得新北幣2,000元。

▲帥帥個性很好，也乖乖讓人打扮。（圖／新北市動保處提供）



動保處致力推廣「認養，不棄養」，鼓勵民眾至動物之家認養毛寶貝，除可獲得寵物白金卡，憑卡享有犬貓狂犬病疫苗終身免費施打、1年份犬貓基礎疫苗免費施打、免費1次寄生蟲預防投藥等動物照護福利。針對不易認養年老殘疾犬貓，更推出多項優惠以增進認養意願，也提升照護品質，希望所內更多個性親人的毛寶貝早日找到溫暖的家。

▲帥帥能回家讓長年照顧牠的志工與動保員都好感動。（圖／新北市動保處提供）