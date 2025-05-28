馬路旁紙袋寫「貓」駕駛好奇打開　3雙無辜大眼盯著他

▲路邊紙袋裡裝著貓咪，讓拾獲的駕駛不敢相信。（圖／翻攝自AMA Animal Rescue臉書）



記者李依融／綜合報導

美國紐約一名駕駛開過公路時，發現路邊一個紙袋寫著「貓」，他好奇打開一看，裡頭竟然有3隻小貓。收容小貓的動物救援團體AMA Animal Rescue表示，「救援人壓根不相信有人會這樣做，但為了以防萬一，他還是停下來打開袋子，很慶幸他這麼做了。」

這名駕駛打開紙袋後，發現有3隻小黑貓盯著他看，他不知道貓咪們在這裡多久了，第一時間趕緊送往動物救援團體。AMA Animal Rescue回想當時的情形，「看到小貓，再聽到發現的過程，我們既心碎又震驚」，小貓一開始嚇壞了不斷哈氣，但在志工的陪伴下，小貓漸漸有了安全感，變得頑皮親人。

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▲小黑貓非常有活力，有安全感後便開始搗蛋。（圖／翻攝自AMA Animal Rescue臉書）

志工將小貓命名為暮光(Twilight)、午夜(Midnight)與月蝕(Eclipse)，3隻小貓很快地展現幼貓活力，在任何地方爬來爬去，展現出牠們的敏捷力。所幸小貓咪很快就找到家，午夜與月蝕一起被領養，而AMA Animal Rescue的其中一位工作人員領養了暮光。

▲暮光與貓咪Rook處得很好。（圖／翻攝自AMA Animal Rescue臉書）



暮光除了疼愛牠的家人，還有一隻貓前輩Rook陪伴，繼續跟牠一起追趕跑跳碰，一開始牠與兄弟姊妹們被丟在路邊的紙袋裡，但現在牠有了不愁吃喝還充滿愛的家。

▲暮光現在是一隻幸福的小貓了！（圖／翻攝自AMA Animal Rescue臉書）