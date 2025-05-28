彰化8鵝集體蹺家街頭暴走「逆向衝國道」　整條街停下來等

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中華西路昨(27日)上午正值上班尖峰時段，馬路上演一場「鵝式遊行」8隻黑羽土鵝排成一列，伸長脖子、扭著屁股，大搖大擺地橫越馬路，甚至一度逆向朝國道1號方向狂奔。這支「鵝軍團」霸氣佔領道路的畫面，讓趕時間的用路人紛紛停車禮讓，而8隻鵝悠閒逛完大街後，又開心的一起回家。

▲8隻鵝集體離家出走逛大街已經平安回到家。（圖／民眾提供，以下同）

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▲８隻鵝集體離家出走逛大街已經平安回到家。（圖／民眾提供）

影片被分享至臉書社團「彰化大小事」後引發熱議，這群鵝步伐整齊地沿路邊前進，不時左右張望，彷彿在「確認路況」，遇到來車仍淡定穿越，逼得機車、汽車全數停下等待。更令人莞爾的是，牠們走到一半突然轉向，逆向小跑步前進，沿途車輛見狀紛紛減速閃避，形成宛如「鵝式路權」的特殊景象。有駕駛笑稱「這群鵝比人類過馬路還囂張，根本自帶VIP路權！」

▲飼主養殖雞及鵝群。（圖／民眾提供）

林姓飼主不只黑羽土鵝、獅頭鵝還有雞隻等等。當飼主得知「鵝逃家」消息後大吃一驚，表示養鵝20多年來從未關籠，平時放任牠們自由活動，並自信地說「鵝非常有靈性，牠們走失會自己回來。」不過，這並非鵝群第一次「集體出走」，過去也曾發生類似事件，甚至驚動警方圍捕，還一度有人冒領，讓飼主哭笑不得。

▲集體出走的8隻鵝已經平安回到家。（圖／民眾提供）

飼主透露，這批鵝剛飼養兩三週，可能是急著要外出吃草，才會集體離家，所幸最終全數平安返家。為了防止牠們再次「組團出遊」，飼主已緊栓大門，不過也因鵝呆萌的模樣，已成為彰化市民茶餘飯後的熱門話題。

▲鵝群躲在草叢內吃草。（圖／民眾提供）