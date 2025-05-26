「鸚鵡按摩器」貓臉搖屁屁　主子爽到睡翻網友全歪樓

記者賈沐蓉／綜合報導

虎皮鸚鵡Paco與貓咪Tessa是一對好麻吉，兩隻經常窩在一起享受休閒時光。這天Paco坐在貓咪的臉頰上搖動屁股，發現這個「鳥型按摩器」很舒服的主子則在舒服地昏睡，但了解鸚鵡的網友看見這則影片後，立刻發現鳥兒的行為不單純。

▲Paco坐在Tessa的臉頰上搖屁股，貓咪似乎覺得牠的按摩技術不錯。（圖／翻攝自TikTok／@tessaandpaco）

影片中Paco在貓咪的臉頰上坐好，快速左右擺動屁股摩蹭，而Tessa似乎對牠的服務非常滿意，舒服地躺在軟墊上呼呼大睡。起初鏟屎官只是想紀錄一貓一鳥之間的可愛互動，但實際上鸚鵡磨屁股表示牠們正在發情，於是發現不對勁的網友紛紛歪樓。至今這段影片已累積超過50萬次點閱。

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▲儘管Tessa不悅，但還是允許Paco踩在自己身上。（圖／翻攝自TikTok／@tessaandpaco）

不過幸好Tessa對Paco的容忍度很高，平時小鳥在牠身上踩來踩去也不怎麼理會，。飼主本尊也在留言區發言，「是的，他們倆總是形影不離，就是真正的好朋友！」。對於這件可愛的烏龍事件，網友的反應也十分幽默，「我希望你知道那隻鳥在幹嘛」、「天啊，牠們真可愛！」、「空氣中都瀰漫著愛意呢」。

▲兩隻動物的感情其實很好。（圖／翻攝自TikTok／@tessaandpaco）