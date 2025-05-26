中午「發亮黑熱狗」曬到燒燙燙　搖尾打哈欠媽咪兩分鐘投降

▲黑狗歐娜超愛曬太陽，光滑的毛皮甚至會反光。（圖／飼主孫子純授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者賈沐蓉／採訪報導

黑狗「歐娜」非常喜歡做日光浴，只要天氣好就一定會出來烤一烤。某天正中午，飼主孫子純起床就看見變成「黑熱狗」歐娜，整隻皮毛曬到反光燒燙燙，看見媽咪就愜意搖尾歡迎，但自己陪毛孩曬了兩分鐘就忍不住投降。

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▲歐娜：媽咪早安阿～

▲歐娜正在享受媽咪的摸摸服務。

影片中歐娜直接趴在地上，烏黑亮麗的毛皮在太陽烘烤下呈現完美的絲絨光澤，瞇眼打哈欠時，漂亮的粉色舌頭也跑出來見客，直接把剛起床的媽咪萌到大呼可愛。飼主孫子純表示，歐娜超愛曬太陽，更是牠每天的例行公事之一，「中午起床基本上都看到牠在曬」，還特別喜歡躺鐵板當日光浴場地，直接變身「鐵板黑熱狗」。

▲歐娜特別喜歡躺在鐵板上曬太陽。

飼主也大方地分享了歐娜的養毛秘訣，就是「煮鮮食+飼料，吃好好+曬太陽殺菌保持健康」，例如會給牠喝新鮮草莓打無乳糖牛奶，半夜狗女兒還會自己披著小被被，咬拖鞋起床討消夜，「知道怎麼賣萌要吃的，喜歡大家集體稱讚牠」，除了曬太陽，歐娜最喜歡的活動是「挖土跟玩石頭」，同時也是位愛打扮的小公主，帶上各種不同的帽子外出趴趴走。

▲半夜起床討消夜的歐娜，嘴裡還叼著拖鞋。

▲歐娜帶上可愛的小帽子，跟狗朋友一起慶祝生日。

▲歐娜帶上阿婆頭巾變身小紅帽。

可愛的歐娜以前也登上過《ETtoday寵物雲》的報導，當時孫子純帶牠散步時意外發現一個超大墨水罐，迅速聯想到這就是「歐告製造廠」，興奮地帶著歐娜留下「認祖歸宗」照。當時的歐娜雖然還是小朋友，但早就學會了怎麼安靜拆家，不過飼主也透露，現在的牠已經乖巧許多，「拆家是不會了哈哈！已穩定，但還是喜歡玩沙」。

▲歐娜小時候會無聲拆家，現在3歲的牠已經穩重許多。