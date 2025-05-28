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男友接剪毛愛犬傳訊息「牠看起來不開心」　吸500萬讚

狗狗剪毛很生氣。（圖／翻攝自Tiktok@maddiehilaski）

▲路易是一隻毛茸茸的卡瓦波犬(Cavapoo)，也就是查理士王小獵犬(Cavalier King Charles Spaniel)與貴賓狗(poodle)的米克斯。（圖／翻攝自Tiktok@maddiehilaski）

記者李依融／綜合報導

美國印第安那州飼主梅迪(Maddie Hilaski)帶4歲卡瓦波犬路易(Louie)去剪毛，請男友接回卻收到訊息「牠看起來很不爽」，回到家才了解是什麼意思，原本毛茸茸得路易剪了一個「清爽」的髮型，牠的眼神看起來真的不太開心。

梅迪把這個搞笑的反差照分享到Tiktok，她當天帶路易去剪頭髮，恰巧來接待的是一名沒見過的美容師，對方問她「就照之前那樣剪嗎？」，她說「對的」便離開了，等到路易剪好了，便請男友先去接愛犬回家，沒想到收到男友傳來訊息說「牠（路易）看起來很不爽」。梅迪收到訊息一頭霧水，回到家見到愛犬，才知道是怎麼一回事。

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狗狗剪毛很生氣。（圖／翻攝自Tiktok@maddiehilaski）

▲路易剪完毛看起來心情不太好。（圖／翻攝自Tiktok@maddiehilaski）

梅迪看到路易原本毛茸茸的髮型消失了，取而代之的是清爽整齊的造型，正巧配上路易的眼神，似乎真的「不太開心」。梅迪見狀又無奈又好笑，她說路易原本毛就長得很快，所以去美容時都會修剪一些，但不曾出現這次的造型，「我想他們應該要記錄之前用的刀片長度、剪法等等的，這次肯定是有什麼誤會或溝通出了問題。」

梅迪將前後對比照PO到網路上，目前已經有超過500萬讚，網友們笑說「難怪牠會很沮喪」、「牠的毛和靈魂都被剪光了」，甚至連微軟官方帳號都來留言「404錯誤：找不到同樣的狗」。梅迪表示，在用很多零食與玩具謝罪後，路易的心情好多了，而且現在毛也長出來，沒有當下那麼衝擊了，「如果要說路易這次毛剪壞了有什麼好處，那就是逗笑了很多人吧！」。

狗狗剪毛很生氣。（圖／翻攝自Tiktok@maddiehilaski）

▲奴才用玩具零食讓路易心情好一些。（圖／翻攝自Tiktok@maddiehilaski）

關鍵字： 愛犬剪毛卡瓦波犬寵物美容狗剪毛

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