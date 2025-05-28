害羞橘貓肚子餓不敢喵喵叫　「伸禮貌手」拍拍主人：給我飯飯

▲害羞橘貓叫人方式爆紅。（圖／翻攝自TikTok／sanvicenteblvd）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男主人分享，所養的橘貓Spaghetti Pete因為個性非常害羞，平時都不會喵喵叫，即使肚子餓了也不好意思叫出口，為了讓主人知道該放飯了，竟然朝主人伸出禮貌手提醒，可愛影片爆紅。

男子文森特(Vicente)在家中一共飼養2隻貓，他表示，大約3年前他養了當時還是小貓的Spaghetti Pete，相對於家中另一隻貓Captain Morgan，Spaghetti Pete是一隻很害羞的貓，甚至不敢喵喵叫向主人要東西吃。

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影片中可看到，安靜的Spaghetti Pete由於不太會喵喵叫，所以當牠想要吸引主人注意力時，會整隻貓跳起來，伸出貓掌輕拍主人的背，提醒主人放飯。

影片曝光後獲得350多萬點閱，Spaghetti Pete的可愛模樣獲得許多網友大讚，「真是一隻有禮貌的小貓」、「貓咪：嘿！先生，不好意思打擾了」、「怎麼會有不會叫的貓」。還有網友分享，「我的貓也不太會叫，牠有需要時會輕輕拍我，但偶爾也會鼓起勇氣叫個幾聲」。