5奶貓聖誕前夕被棄　曾失去寶寶的貓媽媽無私餵奶、慈愛幫舔毛

▲小貓們被裝在購物紙袋裡，就這樣丟在外頭。（圖／翻攝自Facebook／Juliet's House Animal Rescue）

寵物小組／綜合報導

都說母性是跨越一切障礙的強大力量，但見到一個媽媽如此無微不至的照顧不是她親生的小孩，這畫面還是非常令人感動。就在聖誕節前夕，美國北卡羅萊納州有5隻小貓被發現在天寒地凍裡遭遺棄在地方圖書館門口……。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這窩小貓才剛出生不久，被發現時呈現飢餓和害怕的狀態，發現人將牠們送到警察局，警察也不知道該怎麼處理，只好請動物救援組織「Juliet's House Animal Rescue」提供協助，到場的志工就是卡珊卓（Casaundra Maimone）。

▲新媽媽非常慈愛地立刻開始照顧不認識的小貓們。



卡珊卓把小貓帶回家後，讓牠們睡在溫暖的窩裡，但顯然什麼東西都無法取代媽媽的照顧，除了另一個媽媽，而這就是卡珊卓想到的辦法，她接到收容所來電，詢問她是否能暫時照顧一隻剛失去寶寶的母貓，她靈機一動，就讓這個貓媽媽來照顧這群小貓！

幸運的是，卡珊卓的計畫成功，5隻小貓一見到新媽媽，就立刻湊上前去尋找母乳，而母貓也非常進入狀況，立刻就了解牠們的需求，不僅躺下來餵奶，還充滿慈愛地為小貓們舔毛，完全就像真正的一家人，也因此牠們就在卡珊卓家度過了溫馨的聖誕節，有彼此地陪伴就是最棒的禮物。

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