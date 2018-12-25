黑狗叫訂單！女員工餵完「訂單無限來」嚇歪　老闆娘：繼續餵

▲老闆娘在公司放了錢，請愛狗員工幫忙照顧一隻愛趴趴走的汪星人。（圖／網友房曉仁‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

取名字真的好重要！新北市一處地區非常溫馨，當地人非常友善動物。一名經營資訊業的女老闆房曉仁，非常疼愛附近工廠飼養的黑狗「訂單」。可愛的牠喜歡趴趴走，跟鄰居們混很熟，同時房曉仁也特定放一筆錢，交待愛狗員工看到訂單必定餵食罐罐一次，並且照顧金額「無上限」。

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女員工曉萱奉老闆娘的命令，每次見汪汪就喊「訂單來～訂單來吃飯」，怎料到餵完一次後，陸續收到好多訂單，整個業績大飆升～忙到沒空餵！房曉仁笑說，「員工說一定是上次餵完後，訂單一直瘋狂來，很可怕，然後就沒空餵，我再請她繼續餵，她就說『夭壽喔』XD，哈哈！」

▲老闆娘秀出與員工的對話記錄。



親人的訂單約在今年中秋節突然出現，香噴噴的烤肉味引誘牠上門。房曉仁笑說，「訂單被吸引過來我才看到牠，然後就請愛狗的同事幫忙餵牠，罐罐錢我會負責！大家都對牠很好不會驅趕，像對面工廠的磁磚比較涼，牠中午會跑去那邊躺，下午則去全家吹冷氣，我之前也不知道，是有一次特地去找牠，店員就看手錶說：「這個時間牠還不會來喔』。」

▲這張背影是訂單吃完罐罐，偷聽大人們聊天，當時在討論「訂單的身世」。

▲除了餵食，房曉仁也幫訂單除蟲，除完之後毛色變得烏黑亮麗。房曉仁說，「左邊照片是在拿盤子時，訂單已經迫不及待衝去吃，平常是有倒出來，才不會割到舌頭。」



至於訂單這樣亂亂跑，會不會有危險？房曉仁表示，「訂單原本就在這邊生活，環境對牠很友善，換個角度想，也許比住在大樓的狗狗還要幸福喔！」得人疼的訂單每天都過得很快樂，今天晚上（25日）還有員工妹妹替牠準備歡樂的聖誕大餐，一同溫馨過節。

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▲訂單很親人，常常太開心，高興到拍照變殘影。

▲整間公司非常友善，相當疼愛訂單。

▼跟著員工妹妹去吃罐罐的訂單。

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