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警衛電棒打死懷孕母狗棄垃圾桶　學生心碎大哭：牠從沒咬過人

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▲▼警衛電棒打死懷孕母狗棄屍垃圾桶　學生慟：牠從沒咬過人。（圖／翻攝自梨視頻）

▲學校警衛打死懷孕流浪狗。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

寵物小組／綜合報導

可以不喜歡流浪動物，但請不要隨便傷害牠。大陸雲南省昆明市一所高中傳出虐殺流浪狗事件，一名警衛手持電棒將小黑狗打死，將屍體丟置垃圾桶。學生看到後心碎又氣憤的指出，「狗狗從未咬過人，而且牠已經懷孕了。」

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根據《梨視頻》報導，有學生在晚間10點半左右，看見學校警衛拿著電棒打狗，有幾位學生氣憤的走去罵警衛，但他卻拿著電棒指向學生並嗆說，「你有本事你下來說話。」不久過後，便在垃圾桶發現小黑的屍體，死狀可憐。

▲▼警衛電棒打死懷孕母狗棄屍垃圾桶　學生慟：牠從沒咬過人。（圖／翻攝自梨視頻）

▲小黑生活在學校3-4年從未咬過人。

雖然校方基於學生安全理由，曾要求學校保安員趕走流浪狗，但並未強制將狗殺害，讓爆料學生相當生氣，「學校不能有流浪狗的出現，他可以驅趕，但他沒有驅趕，直接暴打而死，而且小黑還懷有身孕！」

據了解，流浪狗「小黑」在學校已有3至4年，是在他們入學之前就生活在附近，個性溫馴從未咬過人。近日看牠肚子越來越大，所有人都知道是懷孕，結果卻遭到警衛殺害。

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學校事後也出面回應，警衛有責任驅趕流浪狗，但沒想過會用這種方式，現已撤換該名警衛。

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關鍵字： 流浪狗警衛懷孕學生虐殺

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