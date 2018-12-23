柴犬小弟嚴肅直視喵老大　奴才笑翻：最怕空氣突然安靜

▲本汪該做些什麼呢？（圖／網友Chen Jeremy授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

進去之前記得先交上罐罐！台北柴犬「阿肥」這天直挺挺坐在門口，一臉嚴肅盯著桌上3隻喵老大，彷彿像是貓狗大戰的前哨，飼主Chen Jeremy將照片分享到臉書社團「柴犬司令部」，許多網友被汪汪一臉正經的模樣給笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：文青的我如何啊！

爸爸Chen Jeremy受訪時表示，「這兩天因為公事出國，所以把愛犬寄養在朋友家，貓咪因為區域性較強，所以在汪汪進去前先瞪大雙眼觀察，剛好阿肥又直挺挺坐著，就形成這爆笑的畫面。」照片中可以看到阿肥和貓咪彼此用眼神交流，確認對方有沒有敵意，僵持幾分鐘後，勢單力薄又沒有援軍的阿肥率先打破僵局，主動靠近貓咪來釋出善意，一旁拍攝的朋友笑說，「最怕空氣突然安靜。」

▲喜歡到外面跑跑跳跳的阿肥。

阿肥和貓咪相處幾天後，從原本互不熟悉到現在培養出感情，每天晚上都會看到3貓1狗擠在一張床上睡覺，有時主子還會幫汪汪舔毛，不知道的人還以為牠們已經相處很多年，完全忘記先前差點引爆貓狗大戰，好玩的是，爸拔回國後要接阿肥回家，牠還一副不想走的感覺，聽到「明天再來找貓咪玩」，牠才開心地搖著尾巴回家。

▲阿肥的招牌動作「歪頭問號」。

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照片上傳後，吸引不少網友留言按讚表示，「頭家沒在、柴仔想買什麼？」、「暫時裝貓」、「孩子，逃吧...」、「敵不動我不動」、「貓咪: 叫大哥」、「單兵注意！喵星人圍毆模式啟動～」、「馬上趴下折手手，發出喵喵喵即可」、「 3：1 柴孩輸了」、「36計啊！快跑」。

▲阿肥最喜歡米奇了！



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