「我女兒能摸服務犬嗎」　媽被拒絕後暴怒…狗狗工作中嚇呆

▲媽媽（圖左）要對方說話客氣點。（圖／翻攝臉書／ML Leigh）

記者丁維瑀／綜合報導

美國賓州匹茲堡一家商場日前爆發衝突，當時梅根（Megan Stoff）帶著服務犬在身邊，遇到一名母親上來詢問自己的女兒是否可以摸狗，她回答「不」。幾分鐘後，抱著2歲女兒的媽媽走到梅根面前嗆聲，說她被拒絕的方式很無禮，又說應該擺出禁止摸狗的標誌。這段爭執影片20日分享至臉書，獲得5萬多次的分享。

梅根身邊的服務犬是性格溫和的黃金獵犬，她原本在商場裡與其他同事交談。此時，穿著綠色上衣的年輕媽媽過來詢問，她的女兒能不能摸狗。梅根考量到這會干擾服務犬接受訓練，便斷然拒絕。

▲其他服務犬不明白發生了什麼事。（圖／翻攝臉書／ML Leigh）



這名母親不久後越想越氣，就直接回頭對著梅根與其他服務人員開炮。她指出，應該要有個標誌清楚告知不能碰狗，此外，對方不該只說「不」，而是要說「對不起，狗正在受訓中」，這樣才更圓滑。

事實上，服務犬納拉（Nala）的背心上就可見到「不要摸我，我在工作」的字樣。梅根覺得女子根本是無理取鬧，要求對方離開，「騷擾服務犬是違法的。」這位媽媽看到自己被錄影也很生氣，聲稱要打給自己的律師，「你在未經我的同意下錄製，這是非法的。」

'Entitled' mom asks if her child can pet service dogs, can't take "no" for an answer: 由 Bored Panda 發佈於 2018年12月21日 星期五

梅根接受匹茲堡當地媒體採訪時表示，訓練人員幾乎每天都會被民眾詢問是否能摸狗，「他們不知道，不應該去與他們交談並分散注意力，他們只覺得可以這樣做。」她補充，除了身障人士會申請服務犬，其他如癲癇、糖尿病、創傷後壓力症候群患者也能擁有服務犬，影響的範圍非常廣大。

▲服務犬工作時會穿上背心。（圖／翻攝臉書／ML Leigh）



由於女子說話頗大聲，當時旁邊的服務犬也感到不安，隨後被其他專業人員安撫。女子的朋友最後又補槍，不該在未經同意的狀態下錄影。

影片中的母親事後則發送一份聲明給電視台。她指出，自己不是因為被拒絕所以生氣，而是那個服務犬團體中有人當面要她走開，還帶著髒字，她的2歲女兒就在旁邊，自從事件爆發以來，她甚至在臉書收到一些仇恨訊息。