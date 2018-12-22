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「我女兒能摸服務犬嗎」　媽被拒絕後暴怒…狗狗工作中嚇呆

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▲▼美國賓州匹茲堡一家商場爆發衝突，梅根（Megan Stoff）帶著服務犬在身邊，遇到一名母親上來詢問自己的女兒是否可以摸狗，她回答「不」的幾分鐘後就被嗆。（圖／翻攝臉書／ML Leigh）

▲媽媽（圖左）要對方說話客氣點。（圖／翻攝臉書／ML Leigh）

記者丁維瑀／綜合報導

美國賓州匹茲堡一家商場日前爆發衝突，當時梅根（Megan Stoff）帶著服務犬在身邊，遇到一名母親上來詢問自己的女兒是否可以摸狗，她回答「不」。幾分鐘後，抱著2歲女兒的媽媽走到梅根面前嗆聲，說她被拒絕的方式很無禮，又說應該擺出禁止摸狗的標誌。這段爭執影片20日分享至臉書，獲得5萬多次的分享。

梅根身邊的服務犬是性格溫和的黃金獵犬，她原本在商場裡與其他同事交談。此時，穿著綠色上衣的年輕媽媽過來詢問，她的女兒能不能摸狗。梅根考量到這會干擾服務犬接受訓練，便斷然拒絕。

▲▼美國賓州匹茲堡一家商場爆發衝突，梅根（Megan Stoff）帶著服務犬在身邊，遇到一名母親上來詢問自己的女兒是否可以摸狗，她回答「不」的幾分鐘後就被嗆。（圖／翻攝臉書／ML Leigh）

▲其他服務犬不明白發生了什麼事。（圖／翻攝臉書／ML Leigh）

這名母親不久後越想越氣，就直接回頭對著梅根與其他服務人員開炮。她指出，應該要有個標誌清楚告知不能碰狗，此外，對方不該只說「不」，而是要說「對不起，狗正在受訓中」，這樣才更圓滑。

事實上，服務犬納拉（Nala）的背心上就可見到「不要摸我，我在工作」的字樣。梅根覺得女子根本是無理取鬧，要求對方離開，「騷擾服務犬是違法的。」這位媽媽看到自己被錄影也很生氣，聲稱要打給自己的律師，「你在未經我的同意下錄製，這是非法的。」

'Entitled' mom asks if her child can pet service dogs, can't take "no" for an answer:

Bored Panda 發佈於 2018年12月21日 星期五

梅根接受匹茲堡當地媒體採訪時表示，訓練人員幾乎每天都會被民眾詢問是否能摸狗，「他們不知道，不應該去與他們交談並分散注意力，他們只覺得可以這樣做。」她補充，除了身障人士會申請服務犬，其他如癲癇、糖尿病、創傷後壓力症候群患者也能擁有服務犬，影響的範圍非常廣大。

▲▼美國賓州匹茲堡一家商場爆發衝突，梅根（Megan Stoff）帶著服務犬在身邊，遇到一名母親上來詢問自己的女兒是否可以摸狗，她回答「不」的幾分鐘後就被嗆。（圖／翻攝臉書／ML Leigh）

▲服務犬工作時會穿上背心。（圖／翻攝臉書／ML Leigh）

由於女子說話頗大聲，當時旁邊的服務犬也感到不安，隨後被其他專業人員安撫。女子的朋友最後又補槍，不該在未經同意的狀態下錄影。

影片中的母親事後則發送一份聲明給電視台。她指出，自己不是因為被拒絕所以生氣，而是那個服務犬團體中有人當面要她走開，還帶著髒字，她的2歲女兒就在旁邊，自從事件爆發以來，她甚至在臉書收到一些仇恨訊息。

Had this crazy experience yesterday at the mall where some lady asked if she could pet the dogs. People ask us all the time so I just said, “no.” All the dogs are working so it’s my go to answer. And they walked away. No big deal right? This lady went out of her way to come back with her child and yell at us for saying “no” and for not saying, “nO iM sOrRy ThEy’Re TrAiNiNg.” And we should “have a sign or something.” You mean the 20 patches on my dog that say don’t pet? Entitlement these days is real. They even got mall security because we said they couldn’t pet the working dogs. Security said that the lady was crying So much harassment for just saying no. This video is public and is shareable. There was no common sense here.

ML Leigh 發佈於 2018年12月20日 星期四

關鍵字： 服務犬北美要聞

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