宋爺爺見到福寶了！　睽違10個月寫下「我又找到快樂」

記者李依融／綜合報導

韓國愛寶樂園貓熊飼養員宋永寬日前到大陸考察，時隔10個月總算再次見到從小疼到大的貓熊「福寶」，由於福寶近來並未公開展出，因此粉絲得知宋爺爺來到神樹坪基地，非常關心有沒有與福寶相見，而宋爺爺20日則在網誌上證實「見到了期待已久的福寶」。

▲中國大熊貓保護研究中心分享福寶近況。（圖／翻攝自中國大熊貓保護研究中心微博）



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福寶是第一隻在韓國出生的貓熊，從2020年出生的那一刻開始，就由飼養員姜爺爺（姜哲遠）與宋爺爺（宋永寬）呵護長大，粉絲們見到爺爺們與福寶的互動，總是感受到滿滿的溫暖與治癒。福寶在2024年4月3日返回大陸四川的神樹坪基地，福寶出發時愛寶樂園下著雨，宋爺爺趴在福寶專車上紅了眼眶，久久不能自已的模樣讓許多粉絲心都碎了。

▲宋爺爺與福寶道別的時刻令人心碎。（圖／翻攝自微博）

福寶回到神樹坪基地後，明星風采絲毫不減，檢疫期滿展出後每天都吸引男女老少去看牠，而姜爺爺在這期間也探望了福寶2次，許多人一直關心「宋爺爺什麼時候去看福寶呢？」，宋爺爺也一再表示「希望很快就能安排成行」。

▲姜爺爺曾前往神樹坪基地探望福寶。（圖／翻攝自Everland臉書）

福寶2024年12月初被遊客發現進食時身體抖動，爾後暫停展出檢查身體狀況，而神樹坪基地陸續發布福寶在後場的生活，並說明做了各種檢查並無明顯異常。福寶在12月底被轉往非展區，讓喜愛牠的民眾都相當掛心。

宋爺爺2月18日與愛寶樂園動物園園長一起到大陸考察，先到了都江堰中華大熊貓苑，後來前往了福寶所在的神樹坪基地。由於福寶在非展出，粉絲們都非常關心「宋寶有沒有見到福寶呢？」。

▲宋爺爺網誌標題為「我又找到快樂了」，並透露見到了福寶。（圖／翻攝自Naver cafe）

宋爺爺20日在網誌上分享，他已經回到愛寶樂園上班，「在行程中遇到了期待已久的福寶」，他提到福寶當時正在享用香噴噴的竹筍，「看到福寶越來越成熟非常開心，不禁想起愛寶（福寶的媽媽）同時期的時候，心裡感慨萬千，約好了下次再見面喔！」。宋爺爺也幫「敦邦妮（福寶的愛稱）」轉達，「希望大家一直幸福」。

網友們得知宋爺爺再次見到福寶也感動不已，「好開心宋寶見到福寶，即使只能一下下也好」、「等這個消息好久了，真是太好了！」、「謝謝宋爺爺告訴大家這個好消息」。

▲宋爺爺、姜爺爺與勝熙姨母在愛寶樂園繼續照顧愛寶的雙胞胎妹妹「睿寶」、「輝寶」，與牠們的爸爸媽媽樂寶與愛寶。（圖／翻攝自Everland臉書）