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「能帶寵物用餐嗎？」他說好　見客人騎「2匹馬」超驚奇

記者李依融／採訪報導

網友陳欣宏的早午餐餐廳接到電話詢問「能不能帶寵物？」，他們答應後看到「寵物」驚呆了，因為是2匹馬！馬兒被停在芒果樹下，愜意地等待主人用餐，期間吸引許多客人合照。

陳欣宏在屏東恆春開餐廳，接到電話詢問「能不能帶寵物」，原本就是寵物友善的他們相當歡迎，不過對方接著說「我們會騎馬過去」，這讓他愣了一下，想到餐廳附近是田園，加上有大停車場，還有一棵芒果樹能讓馬兒停泊休息，便答應對方「直接過來吧」。

雖然已得知是馬，但當2名女騎師駕馬而來，還是相當令人震撼，由於馬兒太大難以進屋，騎師將馬兒栓在芒果樹下便進店用餐，期間還有許多客人驚奇拍照。

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騎馬用餐。（圖／網友陳欣宏提供）

▲餐廳與馬場距離大約6公里，飼主騎著馬兒散步順便來用餐。（圖／網友陳欣宏提供）

陳欣宏表示，馬兒大概是目前最稀奇的來店寵物，「通常還是貓咪狗狗比較多，有幾次接待過比較大群的狗狗。」他笑說，經過馬兒光顧後，接到詢問能不能帶寵物的電話，他都會先問「多大隻？有幾隻？」，想確認是否能招待周到。

陳欣宏本身也領養了一隻7歲黑色米克斯，名字叫做「咖哩」，他提到父親之前在恆春的生命奇蹟收容所幫忙照顧毛小孩，當時有一隻母狗生寶寶，而適逢剛開店他本身也喜歡狗狗，便去領養了一隻，當時咖哩才2個月大，現在已經是一隻自在的狗狗店長了。

騎馬用餐。（圖／網友陳欣宏提供）

▲咖哩7年前被領養時還是小寶寶，現在是早午餐餐廳店長。（圖／網友陳欣宏提供）

網友看到「騎馬去餐廳」的影片都覺得太酷了，「想起外送平台的廣告」、「是徐佳瑩騎來的嗎」、「真的有白馬外送嗎？」、「請問這是寵物還是交通工具啦！」、「看到馬真的覺得太幽默！」。也有網友詢問自家的寵物能不能去用餐，竟然是一隻「鴕鳥」，陳欣宏也笑說「歡迎來跑跑喔！」。

騎馬用餐。（圖／網友陳欣宏提供）

▲住在屏東恆春的咖哩會跟主人一起水上活動。（圖／網友陳欣宏提供）

關鍵字： 騎馬寵物友善坐騎台灣騎馬

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