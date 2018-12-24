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一籠12隻奶貓棄雪地…全身濕透狂抖　瀕死邊緣奇蹟救回來

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（圖／翻攝自Facebook／Friends of Campbell County Animal Control）

▲竟然有人狠心把這一籠小貓丟在雪地裡不管。（圖／翻攝自Facebook／Friends of Campbell County Animal Control）

寵物小組／綜合報導

到底要多沒良心，才有辦法在冰天雪地裡把一窩才剛出生的小貓丟在外頭，還忍心看著牠們在風中狂抖？最近美國就發生了這麼誇張的棄貓事件，差點害得12條小生命白白送命。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

事件發生在12月初，就在美國維吉尼亞州一所學校上學的必經之路，有人看見路上有一個怪怪的籠子，靠近一看驚見裡面12隻小貓已奄奄一息，全身濕透在風雪裡發著抖，趕緊通報動保機構協助。

（圖／翻攝自Facebook／Friends of Campbell County Animal Control）

▲瀕死獲救的小黑貓，現在是最活蹦亂跳的一隻。

等到專業人員到場協助，才發現因為籠門打開，12隻小貓不知道為什麼只剩6隻，其中4隻因為爬到雪地上，幾乎失去生命徵象、命懸一線，他們連忙把小貓們全送到辦公室急救，先幫小貓們吹乾毛髮，還準備熱水毛巾為牠們取暖，忙了半天，皇天不負苦心人，全部都救回來了！

志工們表示，這些死裡逃生的小可愛們目前已經脫離險境，「其中一隻最小的黑貓被發現的時候，幾乎沒有生命跡象，但現在能吃能睡還能玩，只要再過一陣子就能完全恢復活蹦亂跳的小貓本性。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Friends of Campbell County Animal Control）

（圖／翻攝自Facebook／Friends of Campbell County Animal Control）

▲幸運撿回一命的小貓們，拍了沙龍照準備要找新主人囉。

關鍵字： 北美要聞加州收容所棄養

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