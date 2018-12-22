明明很痛卻一路撒嬌！三腳狗遭捕獸夾斷腿2次　安靜坐車去醫院

▲肉丸一直想要爬到前坐，但因前腳受傷無法過來，只好將頭靠在上面看著救牠的人。（圖／網友艾莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

「明明很痛～可是一路上卻超級乖的！」台中新社營區附近有隻乖巧的大黃狗「肉丸」，1年前曾遭捕獸夾斷腿，1年後再次誤踩。聰明的牠拖著受傷腳踝，一拐一拐跑到營區附近找姐姐求救，愛媽「艾莉」得知消息，立刻衝來現場幫忙，開車載著受傷肉丸去醫院。

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看著肉丸的腳鮮血直流，整個腫脹變形，艾莉非常擔心「該不會又要截肢了吧」，心想剩兩隻腳的孩子在外要如何生存啊！只見肉丸非常會忍耐，一路坐車非常安靜，試圖撒嬌安撫對方。愛媽則表示自己跟牠是第一次見面！「牠乖乖地讓我抱上車，到醫院都非常乖！而且明明就很痛了，還想跟我撒嬌，那種溫柔的眼神讓人心疼。」

▲肉丸先是失蹤一個禮拜，再次出現時前腳已受傷。

肉丸在動物醫院治療1個月，所幸傷口逐漸好轉，不用面臨截肢命運。艾莉說，「通常住這麼久一定會煩躁，可是牠卻沒有！連醫生跟護士都很稱讚肉丸，說牠這一個月不吵不鬧，在醫院乖乖接受治療。」

不過出院後又是另一回事，可憐的肉丸再次回到「危險的山林」，過著有一餐沒一餐的日子，艾莉非常希望「有人可以給牠一個家！」，「在營區這邊有人喜歡牠、有人不喜歡牠，並不是所有人都會善待動物，而且山上非常恐怖一堆陷阱，這個傻孩子也不知道什麼時候又會出事...。」

▲剩三隻腳的肉丸幸好不用截肢。



▲肉丸一年前也是踩到捕獸夾，後腿沒了半截。

肉丸在山中還有一位好朋友「阿肥」，兩隻小朋友都結紮，目前有營區的姐姐幫忙餵食，可是外面世界太可怕，希望有人快快認養牠們，給個機會離開山區。想了解詳情，請私訊愛媽「艾莉」。

▲肉丸的好朋友「阿肥」，兩隻汪過著有一餐沒一餐的生活。



▲肉丸 （後方）溫和穩定已結紮、大約4歲、公狗。阿肥是帶點黑色的汪（前面），目前3歲也結紮。圖中的全身黃狗狗已順利送養。艾莉說，「認養人無須負擔醫療費用，只盼牠們能得到一個溫暖家。」



另外，政府已經明文規定「禁用捕獸夾」。依據動物保護法第6條規定任何人不得傷害動物，野生動物保育法第19條也規定禁止使用陷阱獵捕野生動物，違反最高可處5年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。民眾如有發現設置山豬吊情形，請通報動保處處理，保育工作全民一起來！

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▲三隻腳的小天使要找家！認養請私訊「艾莉」。