想出門！高加索汪蒜頭嚴肅盯媽　「粉色亮點」馬賽克後笑翻網

▲蒜頭一臉嚴肅，小粉紅亮點卻讓網友好害羞。（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁）

寵物小組／綜合報導

「阿母，起床！我要出去玩！」4歲的高加索汪「蒜頭」這天直挺挺坐在門口，一臉嚴肅盯著媽媽看，眼神透露出想出門的堅定，但下半身的粉色亮點卻讓人好害羞。媽媽王玉玨所幸用「OK手勢」貼圖幫忙馬賽克，沒想到一放下去竟成了「套圈圈」，該遮的根本沒遮到，反而讓畫面更加「聚焦」，逗趣修圖笑翻一票網友。

王玉玨在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「網美拍照都會露胸露腿，身為網帥露個鳥應該很可以！#好吧那就遮一下。」網友們看了紛紛表示「好害羞」，「麻麻不幫蒜頭打個馬賽克嗎？」、「越遮越明顯」、「加了小圖更害羞了」、「你只是把他圈起來畫重點，哈哈！」

▲媽媽幫忙用貼圖遮，結果變得更明顯啦！（圖／毛手毛腳臉書粉絲專頁）

蒜頭先前因為趴櫃檯找獸醫理論爆紅，但牠可愛搞笑的背後其實有著一段令人心疼的過去。王玉玨說，蒜頭經歷過3任主人，1歲多時從中途之家來到家裡，剛開始並不願意信任別人，「我花了一個多月的時間每天在家裡跟蒜頭講話，每天抱著牠、跟牠玩，讓牠知道我會一直在牠身邊，終於牠相信我，會對我笑對我撒嬌。」

現在，媽媽是蒜頭最愛的人，常常一起經歷很多開心有趣的事。有一次，蒜頭站在窗戶旁往外看，經過的巡邏員警發現後，好奇地問王玉玨，「妳們家剛剛是不是在開動物派對？」他見王玉玨一頭霧水，又繼續說，「我剛剛看到有一隻好大的狗站在窗邊啊！扮得很逼真欸！」原來員警將蒜頭誤認是穿著動物裝的人類，讓王玉玨聽了哭笑不得。

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