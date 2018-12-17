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影／麵條吞入秒流出！破喉流浪狗「終於能吃飽」　手術畫面曝光

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寵物小組／綜合報導

菲律賓一隻流浪狗疑似遭人割破喉嚨，大口大口吃下煮好的麵條，下一秒卻從喉嚨流出，永遠吃不飽導致牠身形瘦弱，畫面讓人鼻酸。日前救援者貼出最新近況，瘦弱的狗狗挺過30分鐘的縫合手術，重生成生命戰士，交由救援團隊安置，目前持續康復中。消息曝光後網友紛紛感動的說，「牠終於能過著吃飽的日子。」

▲▼吃麵條秒流出！瘦弱「破喉狗」撐過30分鐘縫合　成為生命戰士。（圖／翻攝自臉書John Paolo Santiago Navea、Catherine Takimura）

▲破喉狗經過手術之後逐漸康復中。（圖／翻攝自臉書John Paolo Santiago Navea、Catherine Takimura）

先前的影片中可以看到，一隻瘦弱的白色流浪狗低頭吃著麵條，但是一吞下都還沒吃到胃裡面，大部分的食物就先從破掉的喉嚨流出來，真正吃到肚子的份量少之又少，造成牠永遠吃不飽。事後網友檢查狗狗的喉嚨，發現牠的食道部分破了一個洞，但沒有傷到氣管及動脈等血管。

▲▼吃麵條秒流出！瘦弱「破喉狗」撐過30分鐘縫合　成為生命戰士。（圖／翻攝自臉書John Paolo Santiago Navea、Catherine Takimura）

▲經過30分鐘的手術，狗狗順利縫合完畢。

狗狗送到醫院麻醉後進行手術，醫生仔細的處理傷口，用針線將破洞縫合，大約30分鐘過後正式結束這場夢靨。治療畫面曝光之後吸引將近20萬網友關心，目前狗狗已暫時由救援者安置，同時也開設臉書粉專「Fighter and Milky's Journey」，讓關心牠的人能得知近況。

▲▼吃麵條秒流出！瘦弱「破喉狗」撐過30分鐘縫合　成為生命戰士。（圖／翻攝自臉書John Paolo Santiago Navea、Catherine Takimura）

▲醫生講解狗狗的狀況，並拍拍牠的頭安撫。

網友John Paolo Santiago Navea 近日發現一隻浪浪在路上舔肥皂水果腹，看著對方消瘦的身體，他也拿了一盤麵給牠吃，沒想到意外發現更可怕的事。狗狗的頸部曾被人剖開，因此吃東西馬上掉出，畫面讓人非常痛心。不過也有人指出，狗狗可能是有腫瘤，才造成頸部有窟窿。

關鍵字： 麵條破喉狗菲律賓流浪狗生命戰士

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