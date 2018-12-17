檢疫犬守非洲豬瘟防線　「狗鼻」11個月聞出4000陸肉品

▲檢疫犬在海關綠線櫃台幫忙把關。（圖／防檢局提供）

寵物小組／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情越趨嚴重，台灣也積極防堵疫情延燒國內，動植物防疫檢疫局在各機場、港口設下重重防護，由「檢疫犬」利用靈敏的鼻子率先攔截違規產品，這群「國門防疫尖兵」為了做好邊境檢疫，24小時輪班堅守岡位，保障國人健康、確保我國農業生產環境。

▲桃園機場的開朗男孩Cosby。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

防檢局植物檢疫行政科科長陳晟鐘表示，全台檢疫犬共有47隻，其中新竹分局有25隻，在繁忙的桃園機場就近服務，他提到訓練時會使用肉鬆、肉乾等製品讓狗狗們認識標的物，「牠們在行李中聞到該氣味時就會坐下，因此在行李轉盤區就能率先找出違規產品，我們會請旅客進行申報或丟入棄置箱，以防動物傳染病及植物有害生物入侵。」

▲各機場都能見檢疫犬工作身影。

近日非洲豬瘟疫情延燒，檢疫犬們也加緊稽查，不放過任何一項違規肉品，原先檢疫犬針對大陸東北的班機加強巡邏，隨著疫情蔓延，現在只要從大陸地區來的行李都會請狗狗們一一聞過檢查。檢疫犬們採取早晚輪班制，為避免嗅覺疲勞，每執勤40分鐘就休息10至20分鐘，一天工作約5至6小時。以桃機為例，一個航廈內會有2隻狗進行稽查，全面搜索不讓任何肉製品進入國門。

▲檢疫犬透氣味找出行李箱中的動植物產品。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

陳晟鐘也提到，目前檢疫犬表現狀況非常良好，查獲的產品中植物水果類佔6成，肉類製品則有3成5，值得一提的是，1月至今檢疫犬們查獲4000多起挾帶大陸地區肉製品案件，十分優秀。犬隻們在行李轉盤執勤，偶爾也會協助海關到綠線幫忙把關，海關X光機加上檢疫犬靈敏狗鼻，雙重保護嚴防豬瘟疫情在台爆發。