準備來睏...柴柴突然站床邊「小聲汪」　媽：你要幹嘛？？

▲媽媽問號「你要幹嘛？？？」（圖／網友卉菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



寵物小組／綜合報導

好可愛呀～知道要睡覺了講話要小聲！飼主卉菁在柴犬社團分享一則趣味短片，內容是2歲大的柴柴「蹦ㄟ」這天不睡覺，突然跑來媽媽床邊「小聲汪汪叫」，媽媽看牠一臉憂心，不停憋笑問「你要幹嘛？」

當時媽媽躺在床上滑手機，蹦ㄟ突然趴在床邊，接著一臉嚴肅，小小聲的汪一下。媽媽問牠「你要幹嘛？」，蹦ㄟ則汪一聲回應。媽媽又問「要幹嘛？」，蹦ㄟ繼續撒嬌裝可愛，要跟媽媽玩猜謎。

後來媽媽起身問「是要尿尿嗎？」，蹦ㄟ才開心搖尾巴，往陽台方向衝過去，這下才知道「原來是要尿尿啊」！媽媽笑說，蹦ㄟ有事就會一直發出這種可愛聲。「牠會一直看著你，像是散步要套繩子時，我還在忙的話，牠就會發出這種聲音，叫我快一點！然後生氣的話就叫很大聲，有事相求才會變溫柔。」

喜歡柴犬的網友看到蹦ㄟ的小短片，紛紛回應著「蹦ㄟ就是可愛」、「好想捏捏他嘴邊肉喔」、「呆呆的，好可愛」、「起來陪我玩啦！」、「臉好可愛（所以你是要幹嘛？）」、「牠說天氣冷冷了，要一起睡」。

▲蹦ㄟ有事愛唉唉叫，沒事就很安靜。

▲媽媽說，「有食物立刻飛奔，沒食物叫多久都不會過來！」

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