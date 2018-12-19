ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

路邊睡覺「咚」一聲！短腿胖貓「睜大眼呆滯」：X，怎麼有人？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲路邊睡覺「咚」一聲！短腿胖貓降臨引擎蓋「大眼呆滯」：X，怎麼有人？（圖／網友Savrin Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑貓：X，嚇死人，怎麼有人在這！（圖／網友Savrin Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

「黑貓表示：嚇死寶寶了！」新北市中和區一名網友Savrin Shen16日半夜於路邊停車睡覺，正舒爽地躺在駕駛坐休息時，忽然車子劇烈震了一下，被「咚」的好大一聲給嚇醒，睜眼一看，看到一隻胖成牛牛樣的大黑貓降臨引擎蓋，還一臉驚恐，兩方就這樣互相凝視許久...尷尬了好幾秒。

照片中，腿短短、身體圓圓的黑貓表情驚慌，牠往車子內部看了一眼，露出「怎麼有人在這邊」的臉，模樣超級呆萌。Savrin Shen笑說，「我嚇到你沒錯～但你也嚇到我啊，老兄！」

▲路邊睡覺「咚」一聲！短腿胖貓降臨引擎蓋「大眼呆滯」：X，怎麼有人？（圖／網友Savrin Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Savrin Shen表示，「我突然聽到引擎蓋咚一聲，起身一看，看到兩隻貓在我引擎蓋上！黑貓應該是發現我在動，然後嚇到，後面的白貓也一起觀望著。」

「我想可能是在取暖吧？由於我前檔沒貼隔熱紙，可能我的動作也嚇到牠們，後來牠們就跳下車！」；黑貓跳走後，只剩一隻小白貓在原地發呆。Savrin Shen也說到，黑貓長得非常好，看起來有人餵養，耳朵有被剪耳。

Savrin Shen將可愛的照片分享到貓咪社團，瞬間吸引上萬人按讚，大家紛紛在底下留言笑說，「表情超有戲xD」、「一臉你看三小XDD」、「黑貓表示：靠北喔車裡那麼黑我哪看得到你」、「實在太好笑了」、「眼神說明了一切：X，有人」、「人家在約會，你這大電燈泡」。

同時也有不少眼尖網友發現照片中有亮點，胖胖黑貓後面有一隻白貓之外，遠處的鐵門還有一隻趴在機車上！「你一次嚇到3隻啦」、「喵星人秘密商議被發現了...」、「小的躲在黑貓後面好可愛喔！然後後面坐墊還有一隻在睡覺」、「還以為是P圖」。

▲路邊睡覺「咚」一聲！短腿胖貓降臨引擎蓋「大眼呆滯」：X，怎麼有人？（圖／網友Savrin Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後方還有一隻小白貓！

更多精采影片：

關鍵字： 黑貓驚恐臉流浪貓引擎蓋

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

耍賴白柴「聽到洗澡就腳麻」　2分鐘只走12步...爸氣瘋

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／麵條吞入秒流出！破喉流浪狗「終於能吃飽」　手術..

影／準備來睏...柴柴突然站床邊「小聲汪」　媽：你..

恐怖示範…消防員教如何擺脫巨蟒　自己被勒到爆青筋小..

地獄農場！豬在糞水裡浮沉　被逼互靠背睡覺…才不會在..

影／天公廟通知點燈！姐被問汪汪「生肖」愣住　聽廟方..

密集恐懼慎入！狼蛛媽媽變身龍貓公車　身揹數十隻寶寶..

檢疫犬守非洲豬瘟防線　「狗鼻」11個月聞出4000..

到處都是朕的舞台！優雅喵跨過「整排陶瓷櫃」　老闆狂..

愛貓驟逝男孩壓抑傷痛　聖誕老公公的禮物讓他瞬間爆哭

【有影音】校犬「可樂」亂入舞獅表演：你是什麼生物！

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什..

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

屏氣凝神！全神貫注！犬鳥大戰 誰勝誰負? /我看我..

可憐柴躺爸手臂「緊盯吃飯」　逮到機會怒緊咬...太..

冷到不想動！貓咪界新吃法　懶惰喵躲被窩「探頭吃罐罐..

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：..

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：..

戲精貓愛用手喝水講不聽 聽「阿嬤來了」定格秒裝乖

萌汪一聽到「流浪」秒氣噗噗　皺眉低吼：家裡一個都不..

愛貓好奇跳入運轉洗衣機　女飼主急伸手救...手也斷..

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

主人門剛關上　乖乖汪秒變「激動哥」咬爆拖鞋被抓包

嘴癢汪拆家一流　見「萬用良藥」卻嚇到不敢吭聲：拿走

港黑狗趴睡遭男追打鮮血直流　高爾夫球桿斷在一旁

打開義大利地圖放大放大...驚見萌貓做鬼臉！眼神死..

用條狀物狠打30分鐘！　店貓大小便失禁、頭骨折變形

好冷喔不想關燈！奴才利用「紅點點」引貓到按鈕.....

同伴揪團到隔壁...邊緣汪「頭過身沒過」　網：朋友..

睽違6年夜行館要回來了！　「黑暗中的精靈」重新見客

台股開盤跌近80點險失守9700　電金傳聞Fed升..

痰吞下去or咳出來？正確處理「呼吸警訊」　答案超意..

BMW最強8系列改裝廠搶先推出！600匹馬力瞄準未..

台中如光山寺「池杉林步道」落羽松　唯美景致婚攝必拍

今年聖誕節必做的事　跟著吳速玲到Cartier拍美..

亞洲前10大高薪經營高管　台灣僅他一人上榜

基隆人共同回憶不敵一例一休！　東帝士賣場2/18結..

林志玲「凸肚現形」肉臀圓一圈！　網友傻眼驚喊：走樣..

台指期重挫逾百點摔破9700點　3大期指倒一片全是..

孫大千讚民進黨「地表最強村姑」　反問國民黨改革了沒

寵物動物熱門新聞

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

愛犬被硬上　父一拳打爆飼主眼球

電毯一鋪整排賓士停滿！網看眼花

豐洲市場發現劇毒「紅背蜘蛛」

港黑狗遭虐流血　高爾夫球桿打斷

貓跳入運轉洗衣機 女急伸手救也..

比阿嬤更會養！超巨海獅撒嬌漁民..

破喉汪擦藥乖忍痛　再3天可進食

60KG羅威拿穿浣熊裝　徐文良..

野生石虎首現新竹！右腿夾傷恐截..

你要幹嘛？柴柴突然站床邊小聲汪

見醫師手上的東西　警犬秒縮頭！

領養圓眼幼犬...帶去檢查竟是..

讀者迴響

熱門新聞

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

愛犬被硬上　父一拳打爆飼主眼球

電毯一鋪整排賓士停滿！網看眼花

豐洲市場發現劇毒「紅背蜘蛛」

港黑狗遭虐流血　高爾夫球桿打斷

貓跳入運轉洗衣機 女急伸手救也..

比阿嬤更會養！超巨海獅撒嬌漁民..

破喉汪擦藥乖忍痛　再3天可進食

60KG羅威拿穿浣熊裝　徐文良..

野生石虎首現新竹！右腿夾傷恐截..

你要幹嘛？柴柴突然站床邊小聲汪

見醫師手上的東西　警犬秒縮頭！

領養圓眼幼犬...帶去檢查竟是..

狠打30分！貓咪大小便失禁、頭..

最新影片

更多

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什麼生物？

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

屏氣凝神！全神貫注！犬鳥大戰 誰勝誰負? /我看我拍

可憐柴躺爸手臂「緊盯吃飯」　逮到機會怒緊咬...太殘忍啦！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面