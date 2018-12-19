路邊睡覺「咚」一聲！短腿胖貓「睜大眼呆滯」：X，怎麼有人？

▲黑貓：X，嚇死人，怎麼有人在這！（圖／網友Savrin Shen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

「黑貓表示：嚇死寶寶了！」新北市中和區一名網友Savrin Shen16日半夜於路邊停車睡覺，正舒爽地躺在駕駛坐休息時，忽然車子劇烈震了一下，被「咚」的好大一聲給嚇醒，睜眼一看，看到一隻胖成牛牛樣的大黑貓降臨引擎蓋，還一臉驚恐，兩方就這樣互相凝視許久...尷尬了好幾秒。

照片中，腿短短、身體圓圓的黑貓表情驚慌，牠往車子內部看了一眼，露出「怎麼有人在這邊」的臉，模樣超級呆萌。Savrin Shen笑說，「我嚇到你沒錯～但你也嚇到我啊，老兄！」

Savrin Shen表示，「我突然聽到引擎蓋咚一聲，起身一看，看到兩隻貓在我引擎蓋上！黑貓應該是發現我在動，然後嚇到，後面的白貓也一起觀望著。」

「我想可能是在取暖吧？由於我前檔沒貼隔熱紙，可能我的動作也嚇到牠們，後來牠們就跳下車！」；黑貓跳走後，只剩一隻小白貓在原地發呆。Savrin Shen也說到，黑貓長得非常好，看起來有人餵養，耳朵有被剪耳。

Savrin Shen將可愛的照片分享到貓咪社團，瞬間吸引上萬人按讚，大家紛紛在底下留言笑說，「表情超有戲xD」、「一臉你看三小XDD」、「黑貓表示：靠北喔車裡那麼黑我哪看得到你」、「實在太好笑了」、「眼神說明了一切：X，有人」、「人家在約會，你這大電燈泡」。

同時也有不少眼尖網友發現照片中有亮點，胖胖黑貓後面有一隻白貓之外，遠處的鐵門還有一隻趴在機車上！「你一次嚇到3隻啦」、「喵星人秘密商議被發現了...」、「小的躲在黑貓後面好可愛喔！然後後面坐墊還有一隻在睡覺」、「還以為是P圖」。

▲後方還有一隻小白貓！

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