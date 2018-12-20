ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

汪見水漥撸下去！「赤→胡麻柴」吐舌燦笑討好：媽～別生氣

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲柴看見水漥跳下去，秒變泥巴柴。（圖／網友何夏瑤授權提供）

▲柴看見水漥跳下去身體全身泥巴。（圖／網友何夏瑤授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北市柴犬哈魯這天把媽咪氣炸啦！原來是牠看見水漥太興奮，竟把自己弄得一身泥濘，從赤柴搖身一變成胡麻柴，還一臉燦笑地看著鏡頭，似乎知道錯了正在討好媽咪。飼主何夏瑤將哈魯照片上傳至臉書社團「柴犬大學下課10分鐘」，同時無奈地表示，「浪浪都比你乾淨！」

▲柴看見水漥跳下去，秒變泥巴柴。（圖／網友何夏瑤授權提供）

▲全身泥巴，赤柴變成胡麻柴！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主受訪時表示，當日帶著哈魯出門玩耍，正在進行你丟我撿的遊戲時，牠無意間發現了水漥，於是偷偷摸摸地跑去把自己撸進泥濘中，「牠向來很愛水漥，這不是第一次了！只要有機會就在裡面打滾。」從照片中可以看到，哈魯身上原本赤色的毛髮沾上黑黑的泥巴，同時牠還吐出長長的舌頭，顯現出太累了正在散熱的狀態，可見汪與水漥玩得十分火熱。

▲柴看見水漥跳下去，秒變泥巴柴。（圖／網友何夏瑤授權提供）

▲讓媽崩潰的洗澡時間。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主崩潰之餘還是得將哈魯清理乾淨，花了3個小時左右的時間才完成浩大工程。哈魯「染深毛髮」照片一貼出後，立刻引來大批網友笑翻留言，「好崩潰啊！超髒」、「那就...再玩爽一點一次洗」、「原來萬聖節到了」、「估計舌頭也沾上了」、「一副快點稱讚我的表情」、「黑碳泥美容」、「牠去換一件衣服回來」、「馬麻的臉一定綠了」、「回家要打屁股了」。

▲柴看見水漥跳下去，秒變泥巴柴。（圖／網友何夏瑤授權提供）

▲汪：我也是很帥氣的！

▲柴看見水漥跳下去，秒變泥巴柴。（圖／網友何夏瑤授權提供）

▲哈魯奇特睡姿。

▼更多精彩影音

關鍵字： 柴犬汪汪水漥泥巴變髒吐舌搗蛋

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萌汪一聽到「流浪」秒氣噗噗　皺眉低吼：家裡一個都不能少

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

土狗、秋田全部禁養！　48種狗「養了最少罰9千」

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

電毯一鋪「整排賓士」停好停滿！　網看眼花：是複製貼..

狗女兒散步被硬上　老爸先踹公狗再一拳打爆飼主眼球

見醫師手上的東西...兇猛警犬「臉埋主人懷裡」　網..

遊東京注意！豐洲市場發現劇毒「紅背蜘蛛」　被咬半小..

港黑狗趴睡遭男追打鮮血直流　高爾夫球桿斷在一旁

比阿嬤更會養！「超巨海獅」撒嬌漁民　討魚「吃到飽」

愛貓好奇跳入運轉洗衣機　女飼主急伸手救...手也斷..

新竹首次出現石虎蹤跡！右腿被夾傷「嚴重變形」　恐需..

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什..

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫..

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭..

賣場買寵物床「寶寶也愛睡」　媽po照網友讚爆：cp..

貪玩柴樂咬超長天然潔牙骨　戰利品叼回家...網笑撿..

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

屏氣凝神！全神貫注！犬鳥大戰 誰勝誰負?

可憐柴躺爸手臂「緊盯吃飯」　逮到機會怒緊咬...太..

尼莫女孩天生手臂短一截　遇見命定「幸運鰭」狗狗…攜..

你家喵皇是左撇子還是右撇子？　專家：慣用這手的貓咪..

汪見水漥撸下去！「赤→胡麻柴」吐舌燦笑討好：媽～別..

飢餓喵「伸手討雞腿」　媽轉頭狠瞪...牠秒縮手裝沒..

租麋鹿陪過聖誕節　俄動物園推出「動物到你家」服務　

1個月胖2KG「細腰→游泳圈」　減肥柴去公園散步騙..

迷你豬眼神迷茫「火爐」旁取暖　網友笑：我好像聞到味..

狗狗串門沒回家！被人綁住近射BB彈　全身100孔還..

繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大..

玩大老二沒牌出…3罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：Wh..

普丁：俄羅斯強大西方備感威脅　要成為「世界第5大經..

看到舊愛PO文…亞莉安娜憂他輕生　衝去見「卻被警衛..

訪日遊客破3千萬！　海鮮店長驚：「中國人太有錢」吃..

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃..

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月..

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就..

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬..

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完..

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭..

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

寵物動物熱門新聞

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

黑貓突然降臨引擎蓋　露出驚恐臉

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

愛貓跳洗衣機　女飼主伸手救斷了

高加索「粉色亮點」馬賽克後笑翻..

尼莫女孩遇見命定幸運鰭　攜手笑..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

臭臉貓見人討摸　舒服瘋狂呼嚕！

讀者迴響

熱門新聞

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

黑貓突然降臨引擎蓋　露出驚恐臉

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

愛貓跳洗衣機　女飼主伸手救斷了

高加索「粉色亮點」馬賽克後笑翻..

尼莫女孩遇見命定幸運鰭　攜手笑..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

臭臉貓見人討摸　舒服瘋狂呼嚕！

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

最新影片

更多

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什麼生物？

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫媽媽

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭上千人

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面