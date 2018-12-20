汪見水漥撸下去！「赤→胡麻柴」吐舌燦笑討好：媽～別生氣

▲柴看見水漥跳下去身體全身泥巴。（圖／網友何夏瑤授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北市柴犬哈魯這天把媽咪氣炸啦！原來是牠看見水漥太興奮，竟把自己弄得一身泥濘，從赤柴搖身一變成胡麻柴，還一臉燦笑地看著鏡頭，似乎知道錯了正在討好媽咪。飼主何夏瑤將哈魯照片上傳至臉書社團「柴犬大學下課10分鐘」，同時無奈地表示，「浪浪都比你乾淨！」

▲全身泥巴，赤柴變成胡麻柴！

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飼主受訪時表示，當日帶著哈魯出門玩耍，正在進行你丟我撿的遊戲時，牠無意間發現了水漥，於是偷偷摸摸地跑去把自己撸進泥濘中，「牠向來很愛水漥，這不是第一次了！只要有機會就在裡面打滾。」從照片中可以看到，哈魯身上原本赤色的毛髮沾上黑黑的泥巴，同時牠還吐出長長的舌頭，顯現出太累了正在散熱的狀態，可見汪與水漥玩得十分火熱。

▲讓媽崩潰的洗澡時間。



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飼主崩潰之餘還是得將哈魯清理乾淨，花了3個小時左右的時間才完成浩大工程。哈魯「染深毛髮」照片一貼出後，立刻引來大批網友笑翻留言，「好崩潰啊！超髒」、「那就...再玩爽一點一次洗」、「原來萬聖節到了」、「估計舌頭也沾上了」、「一副快點稱讚我的表情」、「黑碳泥美容」、「牠去換一件衣服回來」、「馬麻的臉一定綠了」、「回家要打屁股了」。

▲汪：我也是很帥氣的！

▲哈魯奇特睡姿。

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