港黑狗趴睡遭男追打鮮血直流　高爾夫球桿斷在一旁

▲香港旺角店鋪黑狗慘遭男子持高爾夫球桿暴打。（圖／翻攝自香港動物報）

寵物小組／綜合報導

香港旺角19日凌晨零時一隻黑狗正在睡覺，卻被一名男子用高爾夫球桿猛打，嚇得躲在桌底下，當時一名38歲女子路經附近聽到傳出異常狗叫聲，目睹驚悚的場面立即報警，最後警方逮捕這名52歲的虐狗兇手。

長達40秒的虐狗過程驚心觸目，影片中可以看到，黑衣男子見黑狗躺在桌上，便拿著高爾夫球桿直衝上前猛烈毆打，施暴力氣一度大到他握不住球桿，但卻沒因此作罷，再度撿起桿子持續往犬隻身上暴打，受驚嚇的黑狗不斷在桌底來回逃竄，卻因脖子上綁死的鐵鍊動彈不得，只能任由兇手數度暴打，導致犬隻鮮血直流。

警方獲報後到場調查時，發現該犬隻眼鼻嘴皆有明顯外傷，甚至被打到吐血，現場桌邊血跡斑斑，甚至還尋得一支斷掉的高爾夫球桿，可見兇手虐犬手法十分殘暴，而事後狗狗也由相關機構帶走治療。此外，旺角警區刑事調查隊接手後，也於同天中午12時許，拘捕了這名52歲的本地男子，被列為涉嫌「殘酷對待動物」移送法辦。

據悉，慘遭毆打的狗狗名為「旺仔」，是當地店鋪的一隻看門狗，晚上店家營業結束後，主人先行離開並將犬隻鍊在桌邊，附近商家鄰居都對牠疼愛有加，但牠的生活卻不得安寧，這也不是牠第一次受害了。命運多舛的旺仔不僅曾被街坊狗狗咬至背部流血、全身藏汙納垢，甚至曾在大型商場走失，如今又遭到有心人惡意攻擊，街坊鄰居十分擔心牠的安危。

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