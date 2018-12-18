狗女兒散步被硬上　老爸先踹公狗再一拳打爆飼主眼球

大陸中心／綜合報導

江蘇蘇州60多歲的汪姓男子今年4月帶著自家愛犬到公園散步，沒想到竟然被王姓男子飼養的公狗「硬上」，一氣之下上前踹了狗狗一腳，兩人為此發生爭吵，他實在忍無可忍又一拳揍了過去，竟然就這樣打爆對方眼球，直到本月才被檢方依故意傷害罪提起公訴。

▲汪男不滿自家愛犬被其他公狗「欺負」，於是出腳踹牠。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

根據《揚子晚報》報導，汪男4月25日上午和兒子一起帶著飼養的母狗到附近公園散步，迎面剛好碰到同樣來遛狗的王男，一開始狗狗們見到彼此就像老朋友一樣，相處得很融洽，沒想到下一秒公狗突然硬上，他嚇了一跳同時也很生氣，衝過去就是一腳飛踢。

王男見自家愛犬被踹，不滿上前理論，兩人因此發生激烈爭執，直到被周圍民眾拉開才稍微平息，結果就在他打算轉身離開的時候，汪男突然跑過來往左臉猛揍一拳，送醫檢查確診眼球爆裂、鼻樑骨折，經過治療仍無法挽回視力，無奈多年前他的右眼就已經失明，現在連左眼也幾乎看不見，對家人造成很大大的打擊，「以後可能還要手術，我也得上班賺錢，老父親誰來照顧？以後生活要怎麼辦？」

▲王男看到狗狗被踹，上前理論卻被打爆眼球。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

後來汪男聽聞自己那一拳造成這麼大的傷害，良心不安跑到派出所自首，只是他家的經濟條件也不算很好，目前僅能先賠償1萬9000元人民幣（約8萬4000元新台幣），後悔直說，「本來只是狗狗之間的事，沒控制住情緒就出了大事，這麼大年齡的人還要坐牢，真後悔。」

蘇州市相城區檢察院本月依故意傷害罪對汪男提起公訴，承辦此案的檢察官也提醒，故意傷害他人就算是輕傷，最高也有可能面臨3年的有期徒刑，如果是重傷，刑期則拉長至3年以上、7年以下，除此之外還有民事賠償部分，「狗狗之間發生親密或是攻擊行為時，飼主還是要控制好自己的情緒，採取和平的方式解決問題。」