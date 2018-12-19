新竹首次出現石虎蹤跡！右腿被夾傷「嚴重變形」　恐需截肢

▲民眾是在飛鳳山運動時，在山溝旁看到受傷的石虎，昨天接獲通報時，還一度認為會不會是民眾誤把野貓當作石虎。（圖／翻攝Facebook／貓徑地圖王小明）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

新竹縣發現了第一筆石虎記錄，雖然不幸受傷，但還是活的！新竹縣芎林鄉鄉長當選人黃正彪接獲民眾通報，18日當地竟出現比藍寶堅尼還罕見的「石虎」，目前已交縣府送往動物救傷中心六福村站進行初步照護。不過農業處表示，石虎的右後肢疑似遭捕獸夾夾傷，有截肢的可能。

石虎（leopard cat）又稱作豹貓、山貓，身上四豹斑的花紋讓人看到都會驚嘆的美麗，是台灣最後的原生貓科動物，曾有遍布全台的盛況，卻因人類對於環境開發史的棲息地減少與破碎化，如今只在幾個山區出現蹤跡，全台數量更僅剩約500隻左右。

▲石虎受傷。（圖／翻攝Facebook／貓徑地圖王小明）

長期進行石虎田野研究的王小明19日在粉絲專頁《貓徑地圖王小明》分享一則令人心疼的貼文，新竹縣芎林鄉有民眾撿到一隻受傷的石虎，右後隻疑似遭盜捕獸夾夾傷，加上舊傷已嚴重變形、乾癟，經過醫治、判斷後，未來恐須截肢，目前已轉往南投農委會特有生物研究保育中心進行後續醫療。

▲野生動物保護專車。（圖／翻攝Facebook／貓徑地圖王小明）

從公開的照片中來看，受傷的石虎神情害怕的瑟縮在籠子一角，不過比起其他被路殺或是毒死的同伴，這隻石虎的命顯然已幸運許多；且農業處也指出，石虎年紀大約在青少年階段，療養後精神恢復得不錯。

最後黃正彪呼籲，有石虎出沒的地方，表示那裡的土地和生態系事自然且健康的，會繼續推廣對環境友善的耕作方式，留給後代子孫一個美麗、永續的家園。

▲石虎目前已轉往南投醫治。（圖／翻攝Facebook／貓徑地圖王小明）

石虎是人類親密的鄰居，卻面臨生存危機，包括目前不從停歇的棲地開發，為了人類利益不斷破壞山林，讓石虎家園一直減少；非法獵捕及車禍致死，更直接減少石虎的族群數量。苗栗13日時就發生石虎路殺的悲慘意外，推測是尋找配偶才慘遭輾斃，建議公路局應加強防護措施。