見醫師手上的東西...兇猛警犬「臉埋主人懷裡」　網笑：毛孩的惡夢

▲打針果然是毛孩的惡夢，就連給人兇猛印象的警犬也都怕怕。（圖／翻攝自Instagram用戶「world_wildanimals」）

寵物小組／綜合報導

說到警犬的時候，大家通常會覺得牠們勢必較兇猛嚴肅的，不過看到以下這隻狗狗，或許會讓你顛覆警犬的印象。義大利有隻德國狼犬這天任務完成後，被警察叔叔帶去獸醫院檢查，結果當牠一看到醫生手上的針筒時，立刻把頭縮到主人懷裡，可愛的模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「world_wildanimals」日前轉貼這段影片，畫面中可以看到，這隻警犬一開始面露燦笑地坐在診療台上，不過當牠一看到醫生手上的針筒時，便立刻縮進主人的懷裡；只見狼犬一感覺到醫師離開後，又隨即抬起頭來，不過當醫師再度靠近時，牠又把頭縮回去，自然的反應逗得現場所有人哈哈大笑。

▲聰明的狼犬看到醫生一走就把頭抬起來。（圖／翻攝自Instagram用戶「world_wildanimals」）

▲看到醫生靠近就把頭縮起來。（圖／翻攝自Instagram用戶「world_wildanimals」）



從影片中穿著警察制服的國旗標誌來看，應該是發生在義大利，最近不論是臉書、IG或是微博，都在瘋傳這段影片，許多人看完都留言說，「哈哈哈蓋住眼睛，什麼都看不到」、「狗狗：拿走拿走，都拿走」、「怎麼可以那麼可愛！」、「看不出狼犬這麼MAN原來也怕打針」、「打針果然是毛孩的惡夢」、「這隻警犬也很聰明，一看到獸醫走過來就把頭埋進去，聽到聲音走遠了就又把頭探出來XDD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 World_wildanimals（@world_wildanimals）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 14 日 上午 5:03 張貼

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