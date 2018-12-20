尼莫女孩天生手臂短一截　遇見命定「幸運鰭」狗狗…攜手笑著長大

▲天生就缺一截手臂的艾比，得到了最棒的禮物。（圖／翻攝自IG／popcorntheluckyfinpup）

寵物小組／綜合報導

皮克斯動畫《海底總動員》的主角，小丑魚尼莫天生就有一邊的魚鰭比較小，因此被其他小朋友取笑，牠的爸爸安慰牠，那是只有牠才有的「幸運鰭」，讓牠對自己越來越有自信。而在美國俄亥俄州，也有一個小女孩天生就少了一截手臂，而她幸運地遇到了另一隻也有「幸運鰭」的狗狗。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這個小女孩名叫艾比，她出生時，右手臂就沒有上肢、短了一截，幸好有《海底總動員》，她的爸媽也告訴艾比，她和尼莫一樣，那就是她的幸運鰭，艾比因此深受鼓舞。沒想到，某天他們在網路上看到一隻狗狗徵求新家，而那隻狗狗竟然就和艾比一樣，少了一截前腳！

▲前臂都少了一截的艾比和爆米花一見如故。



這個巧合讓艾比爸媽感覺是命中注定，就像那隻狗狗是生來要和他們一起生活，於是立刻聯絡表達願意領養，當然也順利帶牠回家，興奮的艾比和狗狗一見到彼此就再也分不開，她為牠取名叫「爆米花」，現在他們不僅是對方最要好的朋友，也是相伴長大的「幸運鰭」夥伴，兩個生命找到依偎的對象，艾比也比以前更有自信了。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲宛如命中注定的情節，讓網友們莫名感動。