豹貓被自己尿「臭到ㄎㄧㄤ掉」　狂聞後呆滯：什麼鬼味

▲奴才給我出來承認你偷尿尿喔！（圖／臉書粉專「Bengal Cafe` 斑果咖啡 附設貓咪寄宿旅館」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

本喵才不相信這會是朕的味道！新北板橋這隻無厘頭的大理石豹貓「娜娜」不小心漏尿在沙發上，但牠卻渾然不知，突然聞到異味湊近仔細尋找，深聞了好幾秒突然抬頭，瞪眼張嘴露出一張訝異的呆滯臉，彷彿被自己的尿臭到ㄎㄧㄤ掉。

馬麻日前於臉書粉專「Bengal Cafe` 斑果咖啡 附設貓咪寄宿旅館」中PO文表示，「被自己的尿味臭到傻掉，你也是很強。」當天娜娜來到媽咪身邊撒嬌討摸摸，被搔肚肚的同時不小心爽到漏尿，於是媽媽立馬將現場清理乾淨，但免不了會殘留一些味道，這時娜娜好奇地湊上前嗅了嗅，不料卻被自己的尿味臭到ㄎㄧㄤ掉，原地呆滯了5秒以上，讓網友看了全笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲娜娜：朕的尿絕對是香的好嗎！

▲喵：臭奴才給我把剛才影片刪掉喔！

影片上傳至臉書後，喵友們看了紛紛笑壞回覆，「哈哈哈哈笑到發抖」、「心裡的OS：怎麼這麼臭」、「超可愛的」、「笑翻哈哈哈哈」、「ㄎㄧㄤ掉了」、「不敢相信的表情」、「貓咪這樣做其實是在加強自己的嗅覺，當牠們聞到一些味道想要進一步確認的時候，牠們就會張開嘴巴～」。

娜娜是家是貓咪寄宿咖啡廳，而牠是招牌店貓之一，親人愛玩的牠常常都會跑到客人身邊討摸撒嬌，有時候甚至會趁客人不注意偷喝桌上的水，讓馬麻超無言，明明自己有專屬的水，卻硬要偷別人的，被媽媽說是「神經大條的萌妹子」，此外牠也是個活潑的運動健將，無時無刻電力滿滿，超萌的模樣總讓家人樂開懷。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲偷喝的水有比較好喝嗎XD

▲娜娜是個非常活潑的好奇寶寶。

▼影片為臉書粉專「Bengal Cafe' 斑果咖啡 附設貓咪寄宿旅館」授權提供

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