繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大餐

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住在美國佛州的特技師沃默（Michael Womer）平時都在主題公園內表演鱷魚秀，因此對短吻鱷習性相當了解。不過日前他在演出的過程中卻意外失手，當時繩索無預警的斷裂，害他直接摔進有十幾隻鱷魚的水池中，幸好當下池中的鱷魚「沒有食慾」，沃默才安全脫險。而他掉落鱷魚池的驚險瞬間也全被拍下來。

綜合外媒報導，沃默在美國奧蘭多國際大道的主題公園裡專門表演鱷魚秀，他的臉書中全是驚險的特技表演，像是幫鱷魚刷牙、咬著香腸餵鱷魚等。當天他一如往常的爬下木階梯，準備為虎視眈眈的鱷魚群來餵食。影片中可見，他一靠近池邊，大批鱷魚就蜂擁而上，沃默先將食物丟給鱷魚，接著抓著繩索要表演盪到池中岩石上時，繩子竟突然斷掉，當場整個人摔進鱷魚群內，瞬間變成這些兇殘動物們眼中的「肥美大餐」。

所幸後來沃默順利脫困，事後還將影片上傳到網路，並表示「喜歡用繩子盪過鱷魚池，這有如《奪寶奇兵》遊戲一樣」。他強調十分熱愛自己的工作，雖然偶爾還是會出現差錯，「但我愛鱷魚就像愛自己的孩子一樣」，也希望透過每次的表演，讓大眾關注鱷魚保護議題，「我了解這工作的風險，但如果可以讓更多人關心鱷魚，那麼所有危險都是值得的。」

▲所幸沃默經驗豐富，順利從險境脫困。（圖／翻攝自YouTube／Caters Clips）



在泰國也有位經驗豐富的特技師陶（Tao）7月表演時，用木棍輕敲鱷魚的血盆大口，接著把手伸進去不斷逗弄，但似乎是分劑沒拿捏好，不小心激怒了鱷魚，下秒就遭到大口狠咬，他立刻痛苦大叫並努力甩開，現場血跡斑斑嚇壞所有觀眾。