汪全身「蚵殼」一碰剝落流血　徐文良接通報：有人拿棍子要打牠

▲汪全身「蚵殼」一碰就剝落流血。（圖／徐文良（徐園長護生園））

寵物小組／綜合報導

「不奢求你的付出，只求你多點同理心。」長期救援流浪狗的徐文良日前接獲通報，彰化芬園路邊有隻「石化狗」，嚴重的皮膚病導致牠外表可怕且散發惡臭，因此遭人拿棍子驅趕。所幸，狗狗遇到善心人士幫忙阻止且通報救援，現在已經獲得最完善安全的照顧。

▲這隻老狗狗得了嚴重皮膚病，常遭民眾驅趕。（圖／徐文良（徐園長護生園））

「徐文良（徐園長護生園）」臉書粉絲專頁寫道，狗狗得了嚴重的皮膚病，全身像是覆蓋了一塊塊的「蚵殼」，只要碰到就會剝落流血，反覆結痂又流血，整身皮膚糜爛發臭，散發一股難聞的氣味，引來許多蒼蠅亂舞。或許因為這樣的身體狀況，讓狗狗時常面臨驅趕和欺負，導致牠非常怕人，幾乎都要晚上才敢出現。除了有人拿棍棒驅趕，通報人說，還會有不友善的居民把狗狗正在吃飯的碗拿去丟掉，所以她每次都要遠遠地看著狗狗吃完食物才能放心。

▲相信再過不久，狗狗就能變得漂亮健康。（圖／徐文良（徐園長護生園））

看到狗狗的身體狀況以及民眾不友善的對待，徐大哥忍不住感嘆，「醜陋的外表也不是牠所願，牠只是比我們不幸，生病了，也沒有家人照顧。」目前，狗狗已被誘捕並接至徐園長護生園，徐文良也鼓勵牠，「老孩子，我相信再過不久，在我們的照顧下，你一定會再重新長出漂亮的毛髮。不要放棄，你的生命也將重新綻放！」