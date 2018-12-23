形象大崩壞！萌柴超浮誇睡相曝光　「極致白眼」嚇壞粉絲

▲柴柴橘子的睡相被馬麻出賣，極致白眼的模樣嚇到粉絲啦～（圖／有點毛毛的／粉專《柴犬-豆芽菜有橘子》提供）

寵物小組／綜合報導

光看到這個睡相，可想而知一定是累壞了～住嘉義縣新港鄉的柴犬「橘子」前陣子因為想吃把拔的食物，於是默默的伸手搭在把拔的肩膀上，頭還貼近嘴巴處，模樣就像一個背後靈。最近馬麻Min Fang Yu在臉書PO出一張橘子的睡相，超浮誇的表情嚇壞不少粉絲！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻在寵物社團《有點毛毛的》PO出一張照片並註解，「累的跟狗一樣就是像這樣嗎？」畫面中可以看到，柴柴橘子躺平在床上，並且臉部也正面朝上，於是睡相整個大曝光！只見牠雖然沉沉的睡著，不過眼睛卻沒有闔上，嚴格來講，牠其實是翻了一個相當戲劇性的極致白眼。

▲橘子為了想吃到食物，伸手搭在把拔的肩膀上，當個背後靈。（圖／粉專《柴犬-豆芽菜有橘子》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橘子還有一位柴妹妹Yuma，個性跟橘子一樣貪吃。（圖／粉專《柴犬-豆芽菜有橘子》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這張照片不僅在《有點毛毛的》PO出，也有在橘子的臉書粉絲團貼出，許多粉絲們看完紛紛在底下留言說，「這白眼太厲害了」、「這會被嚇到吧！」、「橘子壞掉了」、「還是很可愛～」、「我第一次看到狗翻白眼欸」、「太搞笑了吧」、「橘子被麻麻出賣了」、「還有鬥雞眼耶！」就連馬麻也忍不住說，「橘子需要蠻牛嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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