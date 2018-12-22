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浪汪被螺絲起子鑽頭穿眼、屁股點火　渾身傷痛仍對人類微笑

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（圖／翻攝自推特／@newsandstar）

▲獸醫發現，牠頭上的傷是被人用螺絲起子活活鑽進去。（圖／翻攝自推特／@newsandstar）

寵物小組／綜合報導

可以不喜歡，但請不要傷害！英國發生恐怖虐狗事件，有人在路邊發現這隻狗狗的慘狀，立刻將牠送醫，才知道發生在牠身上的可怕遭遇，牠被用螺絲起子鑽進頭部，屁股還被灼燒，樣子讓人非常難過。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

瑪莉（Marie Colema）在獸醫診所工作，8月時她在路上撞見了形貌悽慘的狗狗布魯斯，當時的牠瘦到骨頭根根可見，但那不是最顯眼的，牠的頭在冒血、屁股呈現嚴重灼傷，瑪莉完全不曉得牠發生了什麼事，只能趕緊帶牠回家照顧，隔天才能帶到獸醫院檢查。

（圖／翻攝自推特／@newsandstar）

▲剛動完手術的布魯斯，明明遭遇到可怕虐待，卻還是非常親人。

醫生震驚的發現，牠頭頂的傷口是被人用螺絲起子挖出來的，直穿到眼睛，只能趕緊動手術移除救不回來的眼球；此外，布魯斯臉部多處刺傷、屁股還被人點火，燒掉一大片皮毛。獸醫指出，布魯斯經歷了他從業30年來見過最可怕的虐待，但在治療過程中，牠連一句哀鳴都沒有發出，牠知道這些人是來幫助牠的。

等到最壞的時候過去，瑪莉決定要繼續照顧牠，他們要一起度過今年的聖誕節，她說，「布魯斯有最美的心靈，即使身體非常痛苦，牠對人類也沒有一絲抱怨，仍然露出笑容，牠已經成為我兒子最好的朋友。」

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（圖／翻攝自推特／@newsandstar）

▲布魯斯的屁股被人用火燒過。

關鍵字： 英國虐待動物流浪狗手術獸醫

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