ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

「我家養了一頭牛」真實版　老爸在農場傳這張照片：我要養牠！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Instagram／finns.finnstagram）

▲這就是令老爸在農場一見傾心的牛。（圖／翻攝自Instagram／finns.finnstagram）

寵物小組／綜合報導

聖誕佳節將近，每個人都有心目中最想要得到的聖誕禮物，但對於住在美國北卡羅萊納州的亞曼達（Amanda Smith）來說，什麼都行，卻沒想到竟然是這款非常意料之外的活體禮物……。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

兩年前的聖誕前夕，亞曼達的老公到農場參觀時，傳了一張照片給她，畫面裡是一隻小牛，然後他說「我記得你說過小時候就想養牛，我在馬里蘭州的農場找到一隻。」接著，他就把那隻牛帶回家了！

（圖／翻攝自Instagram／finns.finnstagram）

▲聖誕節時，芬恩就像一般寵物一樣穿戴上聖誕裝飾。

當時那隻小牛還在嗷嗷待哺期間，亞曼達花了很多時間餵牠喝奶，接著牠被取名為「芬恩」（Finn），和這家人一起快樂生活，牠像狗狗一樣被養大，牠喜歡玩水，亞曼達全家常把牠帶到海邊一起游泳，冬天時牠也喜歡在雪地裡玩耍，和孩子們堆雪人（或破壞雪人）。

對這一家人來說，只要想到芬恩，他們就覺得那是他們此生收到最棒的聖誕禮物，於是他們再接再厲，又收養了另一隻奶牛名叫黛西（Daisy），於是亞曼達家有了兩隻很特別的寵物，再加上原本就養的三隻救援回來的狗狗，每年的聖誕節都充滿歡笑又有趣。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Instagram／finns.finnstagram）

▲他們全家還會帶著牛牛到海邊戲水。

（圖／翻攝自Instagram／finns.finnstagram）

（圖／翻攝自Instagram／finns.finnstagram）

▲「我家養了一頭牛」真實版，超震撼。

關鍵字： 北美要聞北卡羅萊納州收容所奶牛

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿嬤養的巨大基！比黃金還大隻　走路狂晃巨臀療癒程度..

遊民主人看醫生…4汪眉頭緊皺憂心等門　原來他平常這..

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

繁殖犬難產…主人不送醫還丟到公園　讓牠和腹內寶寶一..

地獄農場！豬在糞水裡浮沉　被逼互靠背睡覺…才不會在..

主人不給牠飯吃　大丹狗餓到啃自己的腿…空洞眼神只剩..

地獄之狗皮膚如柏油龜裂　好心人慧眼看出原貌…獲救後..

洋妞示範抓「喇牙」兩工具一步驟搞定　網：不如娶個會..

恐怖示範…消防員教如何擺脫巨蟒　自己被勒到爆青筋小..

目擊有人這樣買魚超不塑　網驚呆：難道是帶寵物散步？

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：..

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：..

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

興奮汪看診「狂彈跳」1分鐘　媽受不了...網笑：牠..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

紅貴賓想睡覺等半天沒人開 臭臉舉手「怒敲」：我要睡..

4道刀傷長15cm深見血肉！　背有BB彈孔...大..

柴柴壞掉惹！碰到水就變石像　洗澡「被按暫停鍵」任人..

小主人撫摸柴犬臉頰哄睡覺　輕聲哼搖籃曲網讚：好幸福

奴才爸遭主子「賞巴掌」伺候　興奮求換邊打讓貓咪也傻..

一籠12隻奶貓棄雪地…全身濕透狂抖　瀕死邊緣奇蹟救..

「我家養了一頭牛」真實版　老爸在農場傳這張照片：我..

喵皇邱臉趴上剛洗好的車…他PO哀怨照　網幸災：沒養..

超密集烏鴉圍繞「神秘球體」狂盤旋　網驚：外星人的傳..

醫生走開！胖橘貓頭塞「垃圾桶」全身抵抗　網笑翻狂讚

單手撥三層肉！企鵝貓洗肚子「哀怨低頭」　媽笑：一定..

世上唯一「白猩猩」重返印尼雨林　24小時都有保鑣守..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」　倒地後還搖尾努力..

小海豹大冒險！為找水源與食物　獨自穿越6.4公里…..

Ashly大吼：王士維你給我過來！　尼克慌了「暫停..

大馬羽球今年僅奪2冠表現慘淡　李宗偉自責盼盡快復出

花式足球團體DJC　高雄寶山國小表演送暖

《霸王別姬》8大經典台詞：「要想人前顯貴，必得人後..

下一個世代的服飾店　再也不用大包小包提著走

一籠12隻奶貓棄雪地…全身濕透狂抖　瀕死邊緣奇蹟救..

最苦億萬富翁從海上起家　兩次看準商機賺進百萬翻身

卡在容留人數喬不定　大巨蛋復工還有3關要走

聖誕禮物藏「禍」　她孩子被神奇手帶劃爆血...

規模可單挑澳洲海軍？　002型若掛名山東將擁17艘..

寵物動物熱門新聞

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

能摸服務犬嗎　媽被拒絕後暴怒

幼汪柵欄邊打招呼　牛群來討親親

變態虐浪汪　螺絲起子鑽頭、屁股..

抹布狗合掌跪坐　店門口拜託乞食

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

一坨棉花糖鬍子亂　氣音跟媽生氣

柴犬嚴肅直視3喵老大　奴才笑翻

曾遭鐵門夾頭！單耳虎斑貓等家中

老病狗絕望等死　被領養眼神發亮

大量烏鴉圍神秘球體盤旋　網驚：..

老爸傳照片「養牠」帶回家當聖誕..

寵物雲大直ATT店開幕　搶看毛..

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

能摸服務犬嗎　媽被拒絕後暴怒

幼汪柵欄邊打招呼　牛群來討親親

變態虐浪汪　螺絲起子鑽頭、屁股..

抹布狗合掌跪坐　店門口拜託乞食

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

一坨棉花糖鬍子亂　氣音跟媽生氣

柴犬嚴肅直視3喵老大　奴才笑翻

曾遭鐵門夾頭！單耳虎斑貓等家中

老病狗絕望等死　被領養眼神發亮

大量烏鴉圍神秘球體盤旋　網驚：..

老爸傳照片「養牠」帶回家當聖誕..

寵物雲大直ATT店開幕　搶看毛..

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

團團想保育員　每早擠成菠蘿麵包

最新影片

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：有小偷!

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

興奮汪看診「狂彈跳」1分鐘　媽受不了...網笑：牠嗑藥嗎？

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面