「我家養了一頭牛」真實版　老爸在農場傳這張照片：我要養牠！

▲這就是令老爸在農場一見傾心的牛。（圖／翻攝自Instagram／finns.finnstagram）

寵物小組／綜合報導

聖誕佳節將近，每個人都有心目中最想要得到的聖誕禮物，但對於住在美國北卡羅萊納州的亞曼達（Amanda Smith）來說，什麼都行，卻沒想到竟然是這款非常意料之外的活體禮物……。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

兩年前的聖誕前夕，亞曼達的老公到農場參觀時，傳了一張照片給她，畫面裡是一隻小牛，然後他說「我記得你說過小時候就想養牛，我在馬里蘭州的農場找到一隻。」接著，他就把那隻牛帶回家了！

▲聖誕節時，芬恩就像一般寵物一樣穿戴上聖誕裝飾。



當時那隻小牛還在嗷嗷待哺期間，亞曼達花了很多時間餵牠喝奶，接著牠被取名為「芬恩」（Finn），和這家人一起快樂生活，牠像狗狗一樣被養大，牠喜歡玩水，亞曼達全家常把牠帶到海邊一起游泳，冬天時牠也喜歡在雪地裡玩耍，和孩子們堆雪人（或破壞雪人）。

對這一家人來說，只要想到芬恩，他們就覺得那是他們此生收到最棒的聖誕禮物，於是他們再接再厲，又收養了另一隻奶牛名叫黛西（Daisy），於是亞曼達家有了兩隻很特別的寵物，再加上原本就養的三隻救援回來的狗狗，每年的聖誕節都充滿歡笑又有趣。

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▲他們全家還會帶著牛牛到海邊戲水。

▲「我家養了一頭牛」真實版，超震撼。