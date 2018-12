狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」　倒地後還搖尾努力站起

▲狗狗很忠心的想保護主人,卻被警察開槍射殺。(圖/翻攝自Twitter/@eyre_mella)



國際中心/綜合報導

西班牙街頭發生大規模騷動,有超過3500人上街抗議,因為有警察在巴塞隆納巡邏時,無故射殺一位遊民養的狗,當場開槍將牠爆頭,引來許多愛狗人士和動保團體的痛心譴責。

據《每日鏡報》報導,這名在路邊擺攤的遊民18日遭2名員警關切,要求把愛狗蘇達(Sota)繫上牽繩,但貼心的汪汪以為他碰上麻煩了,便激動的對警察狂吠,想不到其中一名員警,竟然立刻就拔槍對狗狗頭部射擊。

▲蘇達平常都陪著主人流浪。(圖/翻攝自Twitter/@eyre_mella)



警方的說法是,遊民拒絕配合繫好狗狗,而且狗先撲向員警攻擊,另名員警才基於防衛開槍殺狗。不過,有目擊者卡洛斯(Carlos)打臉,他說當時員警和遊民交談時,口氣非常粗魯且大聲,蘇達見狀才會變得緊張,為了保護主人才對警察狂吠,「但是絕對沒有咬人」。

他還透露,警察在3公尺的近距離下對狗開槍,蘇達當然馬上倒臥在血泊中,遊民見狀崩潰的拿起滑板打向警察,把對方一顆牙直接打飛。從曝光的影片可見,蘇達倒地後仍搖著尾巴想要努力站起,遊民則是馬上被壓制在地逮捕。

WARNING CONTENT.

BARCELONA, SPAIN

Situation: Dog+owner both homeless. Dog barks because that's what dogs do and it is shot dead by THE POLICE Even lying on the ground it wiggles its the tail Spanish police will pay for this. You've abussed from your power. pic.twitter.com/i2m9nvuvDI