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狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」　倒地後還搖尾努力站起

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▲▼西班牙一位遊民的狗狗被警察開槍射殺。（圖／翻攝自Twitter／@eyre_mella）

▲狗狗很忠心的想保護主人，卻被警察開槍射殺。（圖／翻攝自Twitter／@eyre_mella

國際中心／綜合報導

西班牙街頭發生大規模騷動，有超過3500人上街抗議，因為有警察在巴塞隆納巡邏時，無故射殺一位遊民養的狗，當場開槍將牠爆頭，引來許多愛狗人士和動保團體的痛心譴責。

據《每日鏡報》報導，這名在路邊擺攤的遊民18日遭2名員警關切，要求把愛狗蘇達（Sota）繫上牽繩，但貼心的汪汪以為他碰上麻煩了，便激動的對警察狂吠，想不到其中一名員警，竟然立刻就拔槍對狗狗頭部射擊。

▲▼西班牙一位遊民的狗狗被警察開槍射殺。（圖／翻攝自Twitter／@eyre_mella）

▲蘇達平常都陪著主人流浪。（圖／翻攝自Twitter／@eyre_mella）

警方的說法是，遊民拒絕配合繫好狗狗，而且狗先撲向員警攻擊，另名員警才基於防衛開槍殺狗。不過，有目擊者卡洛斯（Carlos）打臉，他說當時員警和遊民交談時，口氣非常粗魯且大聲，蘇達見狀才會變得緊張，為了保護主人才對警察狂吠，「但是絕對沒有咬人」。

他還透露，警察在3公尺的近距離下對狗開槍，蘇達當然馬上倒臥在血泊中，遊民見狀崩潰的拿起滑板打向警察，把對方一顆牙直接打飛。從曝光的影片可見，蘇達倒地後仍搖著尾巴想要努力站起，遊民則是馬上被壓制在地逮捕。

西班牙「反對虐待動物黨」（Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal，PACMA）事發後已經有超過17萬人連署，要求政府介入調查。巴塞隆納的市長克勞（Ada Colau）則表示，會調查清楚事發經過，同時也坦言，「城市已經變成動物的地獄了。」

關鍵字： 西班牙狗狗警察開槍

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