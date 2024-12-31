水豚「長角」扮圓滾滾麋鹿　享受摸摸舒服到閉眼微笑

▲水豚君扮演「麋鹿」，舒服享受按摩！（圖／@stardream_forest_theater提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

宜蘭縣一間寵物農場飼養了許多小動物，水豚們在聖誕節時戴上「麋鹿髮箍」，大小適宜一點都不違和，水豚們享受著舒服的按摩，還露出幸福的微笑，可愛的畫面在網路上迅速爆紅。

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▲趁摸摸時偷帶髮箍。（影／@stardream_forest_theater提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲學習「握手」的指令，就能吃牧草，每隻都有樣學樣。（圖／@stardream_forest_theater提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



園區內總共有17隻水豚，每隻都有屬自己的姓名，也都會掛上專屬的項圈方便區分。由於園方常常拿著牧草訓練，所以水豚們並不會排斥和飼育員們的互動，照護員分享，一開始只有水豚「皮皮」會「握手」，後來大家有樣學樣也都會做了。園方也提醒，水豚的視力並不好，有時會將手誤認成食物，有可能造成不可避免的傷害，因此千萬別靠太近。

▲每隻水豚都有屬於自己的項圈。（圖／@stardream_forest_theater提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



園區內會擺放一些木樁用於防颱，不過也常常被水豚君們拿去「磨牙」，有時遊客常常會疑惑「牠們可以吃木頭嗎？」，飼育員解釋這些都是正常的現象。影片發出後網友都被享受摸摸的水豚融化，也認為裝扮成麋鹿實在是太適合，紛紛留言「好容易就戴上」、「被按摩到瞇眼的樣子好可愛」、「可愛到想帶回家」 ，不過也提醒大家，只有工作人員才能幫牠們裝飾。

▲超愛啃木樁「磨牙」。（圖／@stardream_forest_theater提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）