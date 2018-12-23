收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神發亮

▲狗狗在收容所放棄求生意志。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

美國德州達拉斯一隻14歲的黑色混種拉拉「愛蒂」遭到前飼主棄養，並要求安樂死，滿身病痛又年邁的牠幾乎放棄生存，靜靜在籠子內等待死亡。沒想到近日卻奇蹟被領養，聖誕節前夕找到一個真正愛牠的飼主，當愛蒂到達新家，看到其他狗同伴和家人，眼神頓時發亮。

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▲▼愛蒂高齡14歲還有心絲蟲等問題，被飼主送進收容所棄養疑惑又害怕。

愛蒂原本的名字叫做「花生」，剛進收容所時身形弱不禁風，行走困難，患有心絲蟲，牙齒只剩2顆，身體狀況非常差，前飼主在感恩節將牠送進收容所，甚至要求直接安樂死，但志工拒絕這項要求，因為這孩子只要好好照顧，就有活下去的希望。志工在網路上張貼領養資訊，即使只有一絲可能，也想替牠找到愛牠的家。

一般來說，黑狗被領養的機率極低，何況又是一隻病老狗，幾乎可以確定會被關在籠子內度過最後的日子。但是奇蹟出現了！一名網友湯米布爾(Tommy Bull)得知愛蒂的故事，決定將牠帶收容所，「假期是許多狗狗度過最糟糕的時期之一，很多人把牠們送進收容所。」

▲志工在網路上張貼狗狗的故事。

當愛蒂到了新家適應良好，看到其他隻救援來的狗夥伴，原本絕望的眼神瞬間發亮，開心的跟牠們打招呼，同時也開始吃藥治療身體和補充營養品，牠開始增重，活動力也大大進步，現在喜歡跟同伴們去公園散步，就像是脫胎換骨重拾笑容，跟當初在收容所的苦悶樣子完全不一樣，「我把牽繩放在牠面前時，她知道這代表要出去玩了，牠會搖尾過來讓我把牽繩放在牠身上，這個小女孩偷了我的心。」

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▲▼一名住在德州的飼主得知狗狗的狀況，將牠接出來照顧，聖誕節前夕決定領養。

湯米也想透過愛蒂的故事，想告訴正在考慮收養年邁狗的飼主，「牠們給予你的情感是如此令人難以置信，我們可以告訴你，愛蒂是多麼感激的吃著每一餐，多麼快樂有其他同伴一起生活，牠的生命對我們很重要。如果你能敞開心扉去嘗試，你能感受到它，這是非常值得的。」

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