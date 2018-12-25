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這家人以為養了迷你豬…等暴肥成豬才知道迷你並不存在　憤而棄養

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲暴肥成神豬的迷你豬，讓原本只想養小豬的主人非常傻眼。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

不管是在動畫或是電影，萌化的小豬都讓人覺得可愛無比，「理論上」迷你豬最多只會長到25公斤左右，不過暴肥成巨大神豬的案例也時有所聞，例如這隻被惡質飼育員賣給無知一家人的小豬，就因為小豬終於變成原本的樣子，就憤而棄養。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

美國德州的一對父母買下牠時，被告知那是一隻「迷你豬」，會維持和狗狗差不多的身材，他們將牠命名為Amy，帶回家和全家人一起生活，但Amy越長越大，最後竟然重達90公斤！完全是神豬的大小。

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲看到迷你豬變成這樣，原主人嚇歪。

這家人嚇壞了，終於知道原來迷你豬並不存在，Amy長到他們無法承受的大小，家裡已經容不下牠了，他們於是將牠交給MSPCA，而Amy不是唯一一隻因為暴肥被丟掉的豬，今年MSPCA已經接收了60隻因此被棄養的豬！

販賣迷你豬的業者常常聲稱他們的豬一生都會保持小的體型，甚至鼓勵人們不要餵豬太多食物，或把牠們關在密閉空間不讓牠們長大。至於小胖Amy目前正在甩肉，牠已經減下10公斤，接著就要開始尋找下一個願意接受牠原本面貌的家。

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲Amy現在已經成功甩掉10公斤了！

關鍵字： 北美要聞野豬迷你豬農場

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