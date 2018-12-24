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熱情柴「唉唉撒嬌」迎接回家　殺豬聲害爸被檢舉「半夜虐狗」

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▲柴柴撒嬌聲像被虐待。（圖／網友Si Huang授權提供）

▲柴柴你這個影音不符啦！（圖／網友Si Huang授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

這個「撒嬌聲」真的是太過熱情啦！台北超萌柴柴「達浪」只要想討摸，就會激動地唉唉叫，悽慘程度就連隔壁鄰居也誤以為有虐狗事件發生。這天達浪一看到主人回家，便興奮地上前討摸摸，但牠的撒嬌聲音卻讓爸爸超無奈掩面，「我真的沒有在虐待你，你為什麼每次都要叫得跟殺豬一樣呢？」

把拔Si Huang表示，4歲的達浪平常只要一到爸爸回家時間，就會開始瘋狂嚎叫撒嬌，明明把拔還在10幾公尺外，卻能夠聽到牠的超大分貝叫聲，左鄰右舍全都知道主人回家了，但爸爸也笑說，「只有我回家的時候牠會這樣，其他家人回來牠完全沒反應。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴柴撒嬌聲像被虐待。（圖／網友Si Huang授權提供）

▲柴：這已經是人家最溫柔的叫聲了啦～

▲柴柴撒嬌聲像被虐待。（圖／網友Si Huang授權提供）

▲「把拔你終於回來惹！」

達浪在家時非常黏主人，但只要一出門就像脫韁野馬到處跑，牠不喜歡和其他的狗狗玩，卻很喜歡找人討拍討摸，一旦沒人摸牠，就會開始獨自在一旁哀嚎。如此淒厲的叫聲曾經害把拔被鄰居檢舉，環保局也曾來關切主人是否有虐狗行為，讓爸爸超無奈，其實達浪沒有很常亂叫，更不會在半夜狂吠，只是單純的撒嬌聲卻被鄰居誤以為他「半夜虐狗」。

▲柴柴撒嬌聲像被虐待。（圖／網友Si Huang授權提供）

▲主人曾因達浪叫聲而被鄰居檢舉。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，許多網友看了紛紛笑回，「真的是殺豬聲」、「好難聽XD」、「愛講話的柴！」、「柴：拔～這是人家對你的愛啦」、「牠在跟主人撒嬌～」、「好萌～～」、「演技滿點！」、「哈哈～～笑死」、「我們家也是，都好怕鄰居以為在虐狗」、「我要罐罐、玩具，不給我就繼續學豬叫唷！」

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▲柴柴撒嬌聲像被虐待。（圖／網友Si Huang授權提供）

▲達浪：把拔你知道我有多想你嗎♥

▲柴柴撒嬌聲像被虐待。（圖／網友Si Huang授權提供）

▲達浪還有個14歲的阿金哥哥「仔仔」，兩汪感情非常好。

▼影片為網友Si Huang授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 柴犬撒嬌叫聲甜笑虐待檢舉

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