媽怒評「1星」有夠爛　店家公佈監視器…7歲兒爬貓跳台、拉尾巴

▲客人怒評「1星」，事後已停用帳號。（圖／貓餐廳提供，下同。）

寵物小組／綜合報導

林口某知名貓餐廳近日遭到客戶批評「服務極度差勁」並在臉書上給出「一星」評價、引起筆戰，店家為解開誤會，在對方要求下公開監視錄影器畫面，後來發現客人的7歲孩子爬上跳台，還試圖抓住貓尾巴。本報試圖連絡當事人，但該用戶已停用帳號，因此截稿前未獲得回應。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

客人在評價中提到，孩子撫摸抱枕、拿起玩偶，立刻被店員以「價格昂貴」為由制止，小孩走路稍快一點也惹來關切，因此認為店家態度差勁，受到羞辱。她在後續留言中保證自己有盡到管教責任，「我眼睛都在孩子身上，深怕兒子太開心傷害貓咪，看見他笑得稍微大聲就制止，也叮嚀不能打擾人家吃飯。」但是對於店員屢次制止，卻不是由老闆娘親自說明的行為無法接受，並表示問心無愧。

▲孩童推下妞妞後追逐。

▲男孩想要抓貓尾巴。

▲妞妞逃走。

對此，貓餐廳提供監視器畫面指出，當天該名孩童確實做出不恰當的行為，才會引來店員勸說。截圖中，小男孩似乎想找貓咪玩，但卻伸手推下坐在沙發扶手上休息的「妞妞」，他看見毛孩倉皇逃走，還伸手試圖抓住尾巴；另外一段畫面中，則在母親離開的空檔，對貓跳台用力拉扯，甚至攀爬上去。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲▼母親離開後男孩攀爬貓跳台。



老闆娘向《ETtoday寵物雲》表示，網站和菜單上都清楚寫下注意事項，但偶爾還是會發生類似狀況，「我仍然相信大部分的家長是明理的，也常常看到真心想要培養孩子尊重生命的家長，在這次事件後還是不會禁止小孩到來。」不過，她也呼籲大家往後造訪寵物餐廳都能夠更細心對待、尊重每個小動物。

【貓餐廳常見的注意事項】

●每隻貓有自己的個性，不一定喜歡被擁抱，為避免彼此不熟悉造成緊張，或是姿勢錯誤導致受傷，所以禁止抱貓。

●貓咪地域性比較強烈，若看見不熟悉的外來動物來到「家裡」，容易產生防衛心理、緊張而攻擊，因此無法讓客人帶著自家主子造訪店內。

●由店家（主人）控制飲食，才能確保毛孩的健康與身體狀況，因此禁止客人擅自餵食，以免生病或發生意外。

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