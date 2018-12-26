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2消瘦柴犬遭棄空屋吃飯流淚　徐文良心疼：別丟下牠們

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▲消瘦柴犬遭棄獲救後，吃飯吃到流淚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲2隻消瘦柴犬遭棄台南一座空屋。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」，下同）

寵物小組／綜合報導

「丟下他們...也丟了你的良心。」動保人士徐文良日前接獲消息，有2隻浪犬被棄養在台南一處空屋中，到場救援時發現2隻狗狗身形消瘦，且屋外甚至被附近居民貼上「禁止飼養流浪狗」的警告單，其中雙眼幾近失明的赤柴獲救後，吃著徐文良提供的罐頭後竟默默流淚，無助的模樣讓人看了非常心疼。

徐文良一行人隨著通報的善心居民指路後來到這座空屋，裡頭充滿生鏽的金屬器具和設施，一看就知道已經廢棄許久，沒想到居然會有人將狗狗丟在此處一走了之。善心人士指出，日前發現現場1黑柴、1赤柴過著無水無食的生活後，便帶著食物和水提供狗狗食用，不料隔天屋外卻被用繩子圍起，並貼上「禁止在這裡飼養流浪狗」的警告單，他深怕狗狗會被傷害，於是趕緊通報徐文良協助處理。

▲消瘦柴犬遭棄獲救後，吃飯吃到流淚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲善心人士餵養浪犬，現場卻遭貼「禁止飼養」。

▲消瘦柴犬遭棄獲救後，吃飯吃到流淚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲消瘦赤柴雙眼幾近失明，皮膚問題嚴重。

這隻腳上負傷的黑柴已經被丟棄在空屋3、4天，而消瘦的赤柴則是被發現睡在排水溝裡，徐文良仔細檢查狗狗後，發現赤柴身上繫著項圈，雙眼幾乎接近失明，原先因為沒有安全感不敢接近陌生人，直到徐文良溫柔地安撫後將牠抱起，牠才終於卸下心防，而營養不良的牠甚至在吃到徐文良提供的罐頭後，默默地感動落淚，讓徐文良看了非常不捨。

通報人表示，該處常常有人棄狗、虐狗，甚至毒狗，幾天前還發現地上有BB彈，不少毛孩已經在這裡因而喪命，徐文良對此表示痛心，諸多的棄養事件，到最後只會把罪怪在這些無辜的毛孩身上，把責任推給憐惜這些浪犬的餵養人，卻忘了當初會導致這些悲劇發生的是那些不負責任的棄養人。

▲消瘦柴犬遭棄獲救後，吃飯吃到流淚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲親人的黑柴腳上負傷，但仍保有活力。

▲消瘦柴犬遭棄獲救後，吃飯吃到流淚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲看著飢餓的浪犬終於獲救，徐文良既不捨又欣慰。

「出生就註定被糟蹋，淪為生財工具，利用完了被當垃圾丟棄，被人驅趕。」徐文良心疼又氣憤地說道，買賣、棄養、交叉繁殖，延伸越來越多的浪孩悲歌，無良的商人與棄養人一再地利用毛孩，等到牠們沒有利用價值了就任意丟棄，如此惡性循環導致受害的貓狗越來越多，因此，「拒絕購買」才是解決問題的根本之道，不要讓自己成為間接的幫兇，源頭控管、節育控制，問題自然就會減少。

▲消瘦柴犬遭棄獲救後，吃飯吃到流淚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲營養不良的浪浪看到食物狼吞虎嚥。

▲消瘦柴犬遭棄獲救後，吃飯吃到流淚。（圖／翻攝自「徐文良（徐園長護生園）」）

▲赤柴甚至一度吃到默默流淚，畫面令人動容。

 

關鍵字： 毛孩柴犬棄養空屋流淚徐文良（徐園長護生園）

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