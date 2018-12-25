小主人被爸打屁屁！　暖金霸氣「一把抱住」：我保護你..

▲暖金抱住小主人，阻擋了男主人的處罰。（圖／翻攝自抖音APP用戶118594968）

寵物小組／綜合報導

有人說，毛孩是小孩最好的陪伴，這段影片就是最佳證明！大陸一隻黃金獵犬看到男主人準備處罰小朋友，竟馬上從中介入，一把抱住小主人，讓男主人想打屁屁也無從下手，可愛畫面也逗笑一旁錄影的女主人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

抖音APP用戶「118594968」的這段影片近日在網路上瘋傳，只見濃眉男主人嘴巴碎念著，一邊將兒子拉到面前輕輕打了一下屁股；一旁阿金見狀，先是伸手制止男主人，發現自己被無視之後，乾脆直接「肉身護小主」，奮力擠到這對父子中間，然後轉身抱住小男孩。男主人看到愛犬這樣保護小朋友，想繼續罵小孩也罵不下去了，想出手打屁屁也沒地方打了，真是又好氣又好笑。

這段影片被臉書粉絲專頁「Funny Stuff」轉載後，截至目前累積超過215萬次觀看，網友們紛紛留言，「狗狗很疼小主人欸」、「好萌喔」、「我要融化了」、「沒白養了」、「最可愛的抱抱」、「超甜蜜的畫面」、「別人的狗都不會讓我失望」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）