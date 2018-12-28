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農場見毒蛇！地板掀開...底下35條「粗大響尾蛇狂扭」3男嚇歪

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▲▼德州男發現自家農場內有大量響尾蛇。（圖／翻攝自臉書／Bobby-Jessica Cowan）

▲德州男發現自家農場內有大量響尾蛇。（圖／翻攝自臉書／Bobby-Jessica Cowan）

記者錢玉紘／綜合報導

美國德州有三名男子先前在農場工作時，驚訝發現一塊木板下鑽出一支有毒的響尾蛇，沒想到底下還有多達35條響尾蛇瘋狂亂竄，嚇得他們不知所措，最後只好硬著頭皮，拿著櫃子和水桶把蛇移開，以免有其他動物被咬傷。事後他們也拍下影片上傳到臉書，引起廣大迴響。

這座農場德州聖安東尼奧（San Antonio），由柯恩（Bobby Cowan）與朋友史坦利（Matt Stanley）和柯克蘭（Levi Kirkland）共同擁有。聖誕節25日當天，他們正在清理農場內的一座風車，突然發現旁邊一座老舊的廢棄棚子下面，冒出一條響尾蛇，為了查看情況，他們用起重機把棚子搬起來。

柯恩形容，「當我們整座抬起來之後，又立刻把它蓋回去，因為底下真的太多隻蛇，我們非常非常驚訝，更精準來說，是根本就嚇壞了」。原來那條竄出來的蛇只是冰山一角，棚子一掀開，底下大約有35條響尾蛇一起狂竄，且體型都不小，模樣非常嚇人。

但他們仍必須硬著頭皮處理，於是再次用起重機把棚子抬起來，史坦利則把這個驚悚的畫面錄了下來，三人都站在遠遠的地方，以防有危險。他們也發現，由於天氣比較冷的關係，蛇的行動變得很遲緩，於是他們用棍子把蛇從地板上一隻一隻撈起來裝進水桶裡面，移到遠處，以免這些毒蛇傷害農場裡面的其他動物。

事後，柯恩也把「萬蛇狂扭」的影片上傳到臉書，影起廣大迴響，他表示，當時抓完之後數一數大約有36條，但是影片中看起來至少有50條，可能還有漏網之蛇。

關鍵字： 農場德州響尾蛇北美要聞

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